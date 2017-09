Redknapp fikk sparken i Birmingham

Har tidligere trent klubber som West Ham og Tottenham.

Trenerveteranen Harry Redknapp har fått sparken som Birmingham-manager etter lørdagens 1-3-tap mot Preston i engelsk mesterskapsserie.

Birmingham bekrefter Redknapps avgang på sin hjemmeside lørdag.

70-åringen tok over managerjobben i Birmingham etter sparkede Gianfranco Zola mot slutten av forrige sesong, da klubben var i akutt fare for å rykke ned til League One (nivå tre). Med et nødskrik klarte Redknapp å styre laget unna nedrykk.

Veteranen forlenget kontrakten sin med klubben før denne sesongen, men etter å ha hentet kun fire poeng på sesongens åtte første kamper og gått på seks strake tap i ulike turneringer er det slutt på tålmodigheten til lederne i klubben.

Lørdagens 1-3-tap mot Preston ble Redknapps siste kamp ved roret i Birmingham.

Redknapp har vært en profilert manager i engelsk fotball i en årrekke. Han har blant annet ledet kjente Premier League-lag som West Ham og Tottenham. I 2008 vant han FA-cupen med Portsmouth.

