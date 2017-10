Rekdal ertet Liverpool på direkten: - Lengre siden Liverpool vant ligaen enn Leeds

Kun ikke dy seg da Liverpool-stjernen scoret for Tyskland.

Sosiale medier koker etter at Kjetil Rekdal sendte et stikk i retning Liverpool. For etter at Emre Can hadde lagt på til 5-1 for tyskerne mot Asjerbajdsjan i det 85. minutt, så kunne ikke Rekdal dy seg.

- Han er jo Liverpool-spiller, så det er kjekt at han får oppleve litt suksess han også, smalt det fra Rekdal i Eurosports kommentatorboksunder Norge mot Nord-Irland.

Han fulgte opp med å forklare kommentaren sin.

- Det har vært en skuffende sesongstart for Liverpool, som hver sesong snakker om at «i år så er det vår tur», og i oktober eller november, så begynner de å snakke om neste år, sa Rekdal, som selv heier på Leeds.

Det skulle så gå noen minutter før helten fra Brasil-kampen fra VM i 1998 hadde fått de første sinte svarene.

- Nå hagler det inn med meldinger her fra Liverpool-supportere, sa en lattermild Rekdal, før hovedkommentator Kenneth Fredheim tilbød en forklaring.

- Når en Leeds-supporter begynner å erte Liverpool-supporter, så, begynte Fredheim før Rekdal kom med et svar:

- Det lengre siden Liverpool vant ligaen enn Leeds.

Rekdals terging har gått som ild i tørt gress på sosiale medier der flere hyller den norske legendens kommentar.

«Tidenes kommentar fra Rekdal om Emre Can og det å oppleve suksess», skriver en Twitter-bruker, mens en annen skriver at han «liker at Rekdal får lurt inn litt Liverpool-dissing i løpet av en god norsk landskamp.»

Det var likevel ikke alle som synes Rekdals kommentar var like morsom.

