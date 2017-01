ANNONSE

Magnus Carlsen spilte remis mot Sergej Karjakin etter at amerikanske Wesley So allerede hadde sikret seg sammenlagtseieren i Wijk aan Zee-turneringen i sjakk.

Dermed ble det en reprise på et av de mange VM-partiene i New York mellom Carlsen og Karjakin. Ettersom Wesley So tidlig avgjorde sitt parti mot Jan Nepomniatsjtsji til sin fordel, hadde amerikaneren allerede dratt i land turneringsseieren snaue to timer før Carlsen og Karjakin var ferdigspilt.

So vant Wijk aan Zee-turneringen med ni poeng av 13 mulig. Carlsen ender på åtte poeng, og det norske sjakkgeniet er avhengig av at Wei Yi avgir poeng i sitt parti for å ta annenplassen.

Carlsen innledet partiet mot fjorårets VM-motstander godt, men slet med å finne de riktige trekkene etter hvert som spillet gikk sin gang. Karjakin forsvarte seg godt og tok over føringen. En desperat Carlsen ofret tårnet sitt, noe som til slutt reddet remis.

