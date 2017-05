Riyad Mahrez ønsker å forlate Leicester

ANNONSE

Det kan se ut til at Leicester må gjøre seg klare for 2017/2018-sesongen uten Riyad Mahrez. I en uttalelse forteller nemlig den algirske landslagsspilleren at han nå ønsker å forlate klubben.

- Grunnet min store beundring og respekt for Leicester har jeg ønsket å være helt ærlig og redelig med dem, og har derfor informert om at jeg føler det er på tide at jeg drar videre, sier 26-åringen i en uttalelse ifølge engelske SkySports.

Mahrez, som bidro med 18 scoringer på 39 kamper totalt i gullsesongen 2016/2017, ankom Leicester fra Le Havre i 2014 og spilte en nøkkelrolle i klubbens eventyr-sesong under Claudio Ranieri.

Klubben tok sitt første seriegull noensinne på sensasjonelt vis, men har siden slitt med å leve opp til forventningene. Dette ledet blant annet til at mirakelmannen Claudio Ranieri fikk sparken.

- Jeg hadde en god diskusjon med styreformannen sist sommer, og vi ble enige om at jeg da skulle bli ett år til slik at jeg kunne hjelpe klubben på best mulig måte fra å vinne ligaen til å spille Champions League, sier Mahrez videre.

- Jeg er veldig ambisiøs og føler at det nå er på tide å bevege seg videre mot nye erfaringer.

Mahrez har vært koblet til de fleste av storklubbene i Europa, og i fjor uttalte Barcelona-legenden Xavi at han fint kunne se for seg Leicester-stjernen i den katalanske hovedstaden.

- Jeg har hatt mine fire beste sesonger med Leicester, og jeg har elsket hvert eneste øyeblikk. Jeg føler meg utrolig stolt over å ha vært del av det vi oppnådde sammen, hvilket kulminerte i et Premier League-trofé skriver Mahrez videre.

Som følge av den fantastiske sesongen ble Mahrez også kåret til årets spiller både av supportere og spillere i England for sesongen 2015/2016, og var også nominert til Gullballen.