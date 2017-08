Roman Abramovitsj skilles

Skilsmisse for Roman Abramovitsj og Dasha Zhukova.

Den russiske milliardæren og Chelsea-eier Roman Abramovitsj (50) skilles fra sin kone, magasinredaktør Dasha Zhukova (36) etter ti års ekteskap, melder britiske medier.

Paret, som sammen har to barn, kunngjorde mandag at de nå er separert, melder Page Six.

- Etter ti år sammen har vi to tatt den vanskelige avgjørelsen om separasjon. Men vi forblir gode venner, foreldre og partnere i prosjekter vi har utviklet sammen, sier de to i en uttalelse til nettstedet.

Chelsea-eier Roman Abramovitsj på kamp med familien.

Abramovitsj giftet seg med Dasha Zhukova i 2008, men hadde da holdt forholdet hemmelig i seks år. De to møtte hverandre mens Abramovitsj fortsatt var gift med sin andre kone, skriver Daily Mail.

Ifølge Forbes milliardær-liste for 2016 er Abramovitsj god for 7,6 milliarder dollar - rundt 60 milliarder norske kroner. Dette kan bli verdens dyreste skilsmisse, skriver Dail Mail i sin omtale av saken. Da Abramovitsj skilte seg fra sin andre kone i 2007 endte skilsmisseoppgjøret på 1,5 milliarder norske kroner.

Dasha Zhukova er datter av den russiske oljemagnaten Alexander Zhukov og er velstående også på egne bein. Hun er grunnlegger og ansvarlig redaktør for magasinet Garage som skriver om kunst og mote.

Roman Abramovitsj fotografert på kamp mellom Chelsea og Manchester City på Stamford Bridge i februar i fjor.

