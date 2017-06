Romelu Lukaku hevder han er enig med ny klubb

ANNONSE

Fremtiden til Romelu Lukaku er en av sommerens store snakkiser. Everton-spissen har tidligere bekreftet at han ønsker å forlate Merseyside-klubben.

Nå forteller den belgiske monsterspissen at han etter alle solemerker nærmer seg et klubbskifte. Ifølge engelske SkySports har Lukaku nå bekreftet at han er enig med en ny klubb.

BREAKING: @Everton striker Romelu Lukaku says he has reached 'an agreement' with another club #SSNHQ — Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) June 6, 2017

Belgiske Heet Laatse Nieuws var tilstede under dagens pressekonferanse der Lukaku ble spurt om sin fremtid.

- Jeg vet hva som foregår, men jeg kan ikke si så veldig mye mer, skal Lukaku ha sagt under tirsdagens seanse.

Da journalisten poengterte at hans agent, Mino Raiola, gjorde tre avtaler med Manchester United (Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba og Henrikh Mkhitaryan) sist sommer var Lukaku klar i svaret.

- Jeg er spilleren, det er jeg som tar avgjørelsene.

Et lag Lukaku skal være mer hypp på er Chelsea. Og Lukakus reaksjon på spørsmålet om gamleklubben ble mottatt med et smil og et lite blunk, skriver HLN.

Ifølge britiske The Independent skal Lukaku være veldig lysten på en overgang til Chelsea. En overgang er ventet å koste London-klubben opp mot 80 millioner pund (rundt 875 millioner kroner).

Manchester United skal også være inne i kampen om Lukaku, og skal ikke ha blitt blankt avvist av den belgiske stjernespissen. Uansett skal de ha blitt fortalt at han nærmer seg en overgang til Chelsea.

Everton skal være mest interessert i å gjøre en avtale med Manchester United, da Ronald Koeman skal holde et øye med fremtidene til Sergio Romero og Chris Smalling.

- Det viktigste er at jeg vil vinne trofeer. Vi snakker med en klubb. Så får vi se hva som skjer. Jeg vil spille i Champions League og vinne Premier League en gang. Eller enda bedre; flere ganger. Det ville være det mest nydelige, sa Lukaku til HLN.

En overgang for Lukaku kan fort også bety en solid lønnsøkning. Det er nemlig ventet at spissen, som tjener 80.000 pund i uka (rundt 875.000kr), kan doble dette.

Lukaku spilte i Chelsea fra 2011 til 2014, men var utlånt både til West Bromwich og Everton før han sikret seg en overgang til sistnevnte. Nå kan mye tyde på at han er på vei tilbake til gamleklubben.