Ronda Rousey ber om tid til å tenke igjennom fremtiden

ANNONSE

Ronda Rouseys comeback i UFC-buret ble alt annet enn hun hadde håpet på. Det skulle ikke ta mer enn et minutt før dommeren stoppet kampen da regjerende mester Amanda Nunes utklasset Rousey.

Dette er Rouseys andre tap på rad. Hennes første kom i november 2015 mot Holly Holm. Etter den kampen innrømmet 29-åringen at hun vurderte å ta sitt eget liv.

- Mitt største fokus var ikke å bare returnere til kamp, men å returnere til å vinne. Noen ganger er det bare sånn at selv om du gir alt og forbereder deg på best mulig vis så går ikke ting slik du hadde håpet, skriver Rousey i en uttalelse gjengitt av ESPN.

Hun forteller at fremtiden fortsatt er uviss for hennes del. Mange har spekulert i om dette kan ha vært den tidligere mesterens siste kamp.

- Jeg trenger tid til å reflektere og tenke over fremtiden. Takk til dere som har trodd på meg og for deres forståelse, skriver Rousey videre som også ønsket å takke supporterne som har vært der under oppturene og nedturene.

Det var få som knapt kunne tro det de så da Nunes denget løs på den en gang så dominerende dronningen av UFC. En av de som virket mest lamslåtte var hennes egen trener, Edmond Tarverdyan.

Fam this is the audio from Ronda Rousey's trainer 😂😂😂😂 #UFC207 pic.twitter.com/uEhoxbasBj — Littles (@Littles1126) December 31, 2016

- Beveg hodet, beveg hodet! Få opp hendene dine, vær så snill! Du må bevege deg, vær så snill, vær så snill! Nei, nei, nei, skriker Tarverdyan inn i en mikrofon som skal ha vært koblet til han under kampen.

Rousey virket sjokkert allerede etter de første par sekundene av kampen, og hadde aldri noen reell mulighet til å slå tilbake mot Nunes. Brasilianeren har nå slått både Miesha Tate og Rousey, to av kvinnene som har hatt størst påvirkning på kvinnelig MMA de siste årene i UFC.

- Hun tror hun er en bokser. Han (Tarverdyan) liker å få henne til å tro ulike ting. Jeg forstår ikke hvorfor han gjorde det, hun var god i judo. Hun kunne gjort det enda bedre, men han har puttet disse gale tingene i hodet hennes og nå er hun på vei ned, sa Nunes ifølge engelske Daily Mail etter kampen.

Hun passet på å feire sin seier med å hysje på publikum, blant dem Tarverdyan. Dette forteller hun at var for å bevise hvem som var den virkelige bokseren i buret.

Nunes har i tillegg valgt å drive gjøn med Rousey ved å legge ut et bilde på sosiale medier der hun kjører rundt med den tidligere verdensmesteren i en barnevogn.

Fremtiden er uviss for Rousey, men det ser ut til at UFC muligens har fått en ny dronning.