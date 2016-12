Ronny Deila mener Bob Bradley burde være en kandidat til Norge-jobben

ANNONSE

Tirsdag kveld ble det klart at Bob Bradley har fått sparken som Swansea-trener. Amerikaneren fikk bare 11 seriekamper som sjef for den walisiske klubben.

Allerede er det mange som mener at dette burde åpne for at Bradley, som hadde stor suksess med Stabæk, er en aktuell kandidat for det norske landslaget.

En av de som mener dette er Vålerenga-trener Ronny Deila.

- Jeg har veldig sansen for han, og han har masse erfaring som landslagstrener. Jeg mener at han klart burde være et alternativ for det norske landslaget, sa Deila under TV 2s Premier League-sending tirsdag.

Bradley har tidligere hatt ansvar for både det amerikanske landslaget så vel som det egyptiske landslaget. Han vant Gold Cup med USA i 2007 og trente amerikanerne under VM i 2010.

En annen som synes Bradley burde være en fin kandidat er Erik Thorstvedt. Likevel tror den tidligere norske landslagskeeperen at det kan være for sent.

- Det kommer an på hvor langt den norske landslagsledelsen har kommet. Jeg går ut ifra at de allerede har funnet ut hvem som kommer til å ta over Norge, sa en hemmelighetsfull Thorstvedt. Han bekreftet like etter at han ikke satt på noen spesiell informasjon.

- Jeg synes Bradley er en strålende fyr som har gjort det bra i alle sine tidligere jobber. Han har trent USA og Egypt, og vet jo hva han holder på med, sa Thorstvedt like etter.

Også Jesper Mathisen mener at Bradley burde være mannen for Norge. Selv legger han ut en tweet der han håper landslagsledelsen har vært på tråden allerede, og avslutter med «Bob for Norge!»

Håper Nils Johan og NFF allerede har vært på tråden!



🇳🇴⚽️Bob for Norge⚽️🇳🇴 pic.twitter.com/Vfpo4Lkhfu — Jesper Mathisen (@jespermathisen) December 27, 2016

En annen som kaster seg på «Bob for Norge»-saken er Nettavisens Lars Sivertsen. Han mener også at landslagsledelsen må hive seg rundt og få tak i amerikaneren.

Håper NFF er på ballen nå. #Bob4Norway — Lars Sivertsen (@larssivertsen) December 27, 2016

Lars Tjærnås, som selv har erfaring som assistenttrener i Premier League under Egil Olsen i Wimbledon, mener også at amerikaneren nå burde bli et alternativ for Norge.

Bob Bradley sparket i Swansea. Er Ståle Solbakken utenfor rekkevidde bør noen i NFF taste de riktige sifrene til Byggmester Bob. — Lars Tjærnås (@Tjaernas) December 27, 2016

Bradley ble spurt om den norske landslagsjobben sommeren 2015, men den gangen ville ikke amerikaneren snakke om temaet. Den gangen utelukket han ikke at han ville ha vært interessert i å ta over Norge.