Ronny Deila mener «treble»-triumf kunne forlenget oppholdet i Celtic

Ting har ikke stemt helt for Ronny Deila i Vålerenga denne sesongen. En retur på tre poeng etter de fire første serierundene har ikke vært optimalt for osloklubben.

Deila ankom Vålerenga etter et opphold i den skotske storklubben Celtic. Men etter to seriegull, og et ligacup-gull er det fortsatt ting som plager 41-åringen fra oppholdet i Glasgow.

- Det at vi ikke vant «the treble» i min første sesong plager meg enda, forteller Deila til den skotske avisen Daily Record. Den skotske «treble» består av ligatittelen, cuptittelen og ligacuptittelen.

I sin første sesong røk Deila og Celtic ut i semifinalen av den skotske cupen mot Inverness, 3-2 etter ekstraomganger. Den gangen var det mange som mente at Celtic skulle hatt et straffespark da Inverness-forsvarer Josh Meekings stoppet Leigh Griffiths' heading med hånda.

TOK TRE TITLER: Som Celtic-manager vant Ronny Deila både serien to ganger og cupen. - Man kan si hva man vil, men jeg tapte 19 kamper av 120 og var manager i Celtic i to sesonger. Den erfaringen med å være trener i en så stor klubb, gjør at jeg står mye sterkere enn tidligere når det gjelder andre utenlandske klubber.

- Dommeren valgte å ikke dømme straffe da ballen ble slått vekk på mållinja, vi får et rødt kort og taper. Det gjør fortsatt vondt, sier Deila, som tror at en mulig seier kunne betydd mye for hans fremtid.

- Jeg tror jeg fortsatt hadde vært der dersom vi hadde vunnet «the treble», sier Deila.

Den profilerte treneren, som i det siste har måttet tåle kritikk for å kalle Vålerenga en «bånnklubb», håper historien ikke gjentar. Brendan Rodgers, som tok over etter Deila, møter Rangers til semifinale i den skotske cupen søndag.

- Det er viktig at det beste laget vinner på søndag, og at kampen ikke avgjøres av en dommeravgjørelse. Du så det igjen i kampen mellom Real Madrid og Bayern München i Champions League. Store kamper kan endres av dårlige dommeravgjørelser, sier Deila.

Han har selv møtt Rangers i en cup-semifinale. I 2015 møtte nemlig Deila og Celtic sin erkerival i den skotske cupen. Den gangen tok Rangers seg til finale etter straffesparkkonkurranse. Kort tid bekreftet Deila at han var ferdig i Celtic.