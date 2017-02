Rosenborg leier Lukas Spalvis

ANNONSE

Rosenborg bekreftet på sine hjemmesider at de har hentet spissen Lukas Spalvis på lån fra portugisiske Sporting Club. 22-åringen kommer fra Lituaen, og skal gjennomføre den medisinske testen.

Spalvis har erfaring fra dansk fotball der han hamret inn 17 mål på 26 kamper i 2015/2016-sesongen. Spalvis står også med to mål på 18 kamper for Litauens landslag.

Rosenborg solgte, som kjent, toppscorer Christian Gytkjær til 2. Bundesliga og 1860 München tidligere denne vinteren. Spalvis har til gode å spille ligakamper for Sporting siden sin ankomst til Portugal i 2016.

Nettstedet MaisFutebol.pl skriver på sine nettsider at Sporting tillater Spalvis å bli lånt ut for hele den norske 2017-sesongen. Spissen fra Litauen var uheldig og skadet seg under oppkjrøingen til sist sesong.