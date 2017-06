Rosenborg senket Sogndal på Lerkendal

ANNONSE

ROSENBORG - SOGNDAL 3-0

Hjemmelaget på Lerkendal måtte vente lenge, men anført av Pål André Helland og Milan Jevtovic sikret de regjerende seriemesterne en viktig 3-0-seier hjemme mot Sogndal.

Matthias Vilhjalmsson gav hjemmelaget ledelsen i den andre omgangen, før Milan Jevtovic leverte to scoringer på to minutter. Alle tre scoringene ble assistert av Pål André Helland.

Et skår i gleden for Rosenborg er likevel at superstjernen Nicklas Bendtner, på ny, måtte gå målløs av banen for de regjerende seriemesterne. Vi må tilbake til hjemmekampen mot Lillestrøm i runde 10 sist gang dansken scoret i ligaen.

Dermed gjeninntar Rosenborg serietoppen etter 14 runder spilt, og etter at Brann tapte poeng i Sarpsborg. Kåre Ingebrigtsens menn står med 28 poeng.

- Det var viktig for oss å komme hit og få en god prestasjon. Vi var tålmodige fordi vi vet at Sogndal er et lag som jobber hardt, og gjorde det vanskelig for oss. Det handlet om å bruke de 90 minuttene fornuftig, og det gjorde vi i dag, sa Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til Eurosport etter kampen.

Ingebrigtsen var også håpefull på at klubben skal få beholde Milan Jevtovic lengre enn låneperioden. Serberen er på lån ut august fra den tyrkiske klubben Antalyaspor.

- Vi ønsker jo det, men det er en annen klubb som er inne i bildet og da er det ikke så mye vi kan gjøre. Stig Inge Bjørnebye (RBKs sportssjef) tar seg av det, og så får jeg svar før eller siden, sa Ingebrigtsen.

For Sogndals del betyr tapet at de blir værende på 12.plass. Det er kun to poeng ned til direkte nedrykksplass for Eirik Bakkes menn etter 14 serierunder spilt.

- Vi holder de lenge inne i kampen, og så skrur vi av litt og da får de den første scoringen. Etter det blir vi litt for ivrige, men sånn er det. Vi gjør det litt lett i andre omgang, men det kunne ikke bli noe annet. Vi står på og gir alt vi kunne, sa Sogndal-trener Eirik Bakke til Eurosport.

Sjanse-bonanza

Rosenborg trykket på fra start hjemme på Lerkendal, men det skulle ta tid før de regjerende seriemesterne virkelig klarte å skape de store sjansene mot Sogndal.

Etter 18 minutter skulle nok Matthias Vilhjalmsson ha gitt hjemmelaget ledelsen, men hans heading ble mesterlig slått unna av Mathias Dyngeland i Sogndal-buret.

RBK trykket på, og i kjent stil fyrte Pål André Helland løs fra 20 meter etter en dårlig Sogndal-klarering. På ny viste Dyngeland hvorfor Lars Lagerbäck tok han ut på landslaget.

Nicklas Bedntner har fått mye tyn for at han ikke har vært like god som mange hadde spådd. I det 28 minutt ruvet dansken høyest på en corner, men fikk ikke styrt headingen på mål.

Kun to minutter etter var spisspartner Vilhjalmsson på farten igjen da han kom svevende inn på en flott innlegg fra Vegar Eggen Hedenstad. Han måtte uansett se sitt forsøk suse over Dyngelands mål.

Det var på dødballene det skulle skje for Rosenborg, og etter 34 minutter klarte hverken Vilhjalmsson eller Tore Reginiussen å få det forløsende sparket på ballen som ville sendt de helhvite i føringen.

Til tross for et sjanse-bonanza i den første omgangen, måtte hjemmelaget gå slukøret av banen. Det stod 0-0 etter de første 45 minuttene på Lerkendal.

Helland dominerer



Sogndal turte å stå høyere i starten av den andre omgangen, og vant to cornere. Dessverre for gutta i sort så klarte de ikke å skape noe av disse mulighetene.

Og der Sogndal ikke fant nettet, så skulle Rosenborg omsider finne veien til mål. Hellands innlegg fant veien til Matthias Vilhjalmsson på vei inn i boksen, og islendingen overlistet Dyngeland.

Rosenborg fortsatte sitt massive trykk, og plutselig skulle innlegg og dødballer være svaret for Rosenborg. Innlegget fra Helland fant Milan Jevtovic som stanget inn hjemmelagets andre scoring denne kvelden.

Og Jevtovic var ikke ferdig. For kun minuttet etter skulle duoen Helland/Jevtovic slå til igjen. Førstnevnte traff sistnevnte med en corner, og serberen kunne enkelt sette inn 3-0.

Det skulle være en tung aften for Nicklas Bendtner, men etter 79 minutter spilte han opp Vilhjalmsson på utsøkt vis. Dessverre for Rosenborg og dansken traff avslutningen midt på Dyngeland i Sogndal-buret.

Flere scoringer skulled et ikke bli på Lerkendal. 3-0 betyr tabelltopp for Kåre Ingebrigtsen og hans menn etter 14 runder spilte av årets sesong.

