Rafael Nadal (31) er vinner av Grand Slam-turneringa French Open på Roland-Garros for tiende gang i karrieren.

Det spanske tennisfenomenet slo sveitiske Stanislas Wawrinka med meget overbevisende 6-2, 6-3, 6-1 i søndagens finale på de røde grusbanene i Paris.

- Følelsen jeg har her er umulig å beskrive. Det kan ikke sammenlignes med andre steder. Nervene og adrenalinet jeg får av å spille på disse banene er noe helt annet. Dette er den viktigste turneringen i karrieren min, uten tvil. Å vinne her er ubeskrivelig, oppsummerte Nadal i seiersintervjuet.

31-åringen er den første i tennishistorien som vinner den samme Grand Slam-turneringen ti ganger. Totalt har Nadal 15 Grand Slam-titler i sin innholdsrike samling av trofeer.

Med det har han nå passert Pete Sampras' 14 titler, og ligger tre bak rivalen Roger Federers 18 Grand Slam-triumfer.

Comeback i toppen



Skadeproblemer har gjort at spanjolen har slitt mer enn tidligere med å vinne på Roland-Garros de siste åra. Søndagens tittel var hans første på tre år i turneringa.

Nadal brukte bare litt over to timer på å slå Wawrinka. Sistnevnte er ingen smågutt. Han vant French Open for to år siden, og har også vunnet både Australian Open og US Open i karrieren.

Men søndag hadde ikke Wawrinka nubbsjans. Han var i en Grand Slam-finale for fjerde gang i karrieren, men hadde aldri tapt en finale i de ypperste turneringene før i dag.

Ustoppelig



Det har ligget i kortene omtrent hele turneringen.

Nadal har overbevist i kamp etter kamp, og har åpenbart vært tilbake i toppslag på Roland-Garros' baner første gang på flere år.

Mallorcaneren tok seg til finalen uten å tape et eneste sett. Og da han skulle spille om tittelen tapte han bare tre game over tre sett.

På premieseremonien ble Nadal hedret med en ekstra vinnerpokal for sin tiende triumf i tennisårets største grusturnering.