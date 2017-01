Rørt Pettersen etter tredjeplass i La Diagonela

ANNONSE

Ilja Tsjernousov vant sesongens femte renn i Ski Classics etter en sterk avslutning på det 52 km lange løpet, men den mest fornøyde var Øystein Pettersen.

Pettersen sikret seg knepent 3.-plassen i duell med Johan Kjølstad.

- Det har vært et tøft år. Et bra resultat i dag betydde mye for meg, familien og laget mitt. Jeg er så glad for å være tilbake. Det har vært en lang reise, men jeg er tilbake, sa en tydelig rørt Pettersen i et intervju vist på NRK.

Pettersen har mange tøffe sesonger bak seg. Etter at han gikk ut av landslaget, har han slitt mye med sykdom. Lørdag var han tilbake i god form.

Nesten på hjemmebane

Russiske Tsjernousov lå i front i hele avslutningen og sikret seieren for Pioneer Investments.

- Det er min første seier i Ski classics. Jeg er veldig glad. Jeg har bodd her i fire år, så det er nesten som hjemmebane for meg. Jeg er veldig glad, sa Tsjernousov.

LES: Bjørgen seiret i comebacket

Tord Asle Gjerdalen var den eneste som klarte å holde følget med Tsjernousov, men hadde ingen mulighet til å ta seg forbi. Dermed ble det 2.-plass, som i fjor, for Gjerdalen.

- Taktikken var å være i gruppa med de ti beste og sprinte de siste 1,5 kilometerne. Tsjernousov var veldig sterk. Jeg prøvde å utfordre ham noen ganger, men han var for sterk. Jeg hadde gode ski og gode lagkamerater, men han var for sterk, sa Team Santander-løper Gjerdalen.

Slind på fjerde

Katerina Smutná vant komfortabelt i kvinneklassen. Hun vant med det sitt andre Ski Classics-løp på rad. Sammenlagtleder Britta Johansson Norgren kom på 2.-plass - et drøyt minutt bak Smutná. Sara Lindborg tok den siste pallplassen.

Fem minutter og 20 sekunder etter kom Astrid Øyre Slind i mål på fjerdeplass.

Fem av totalt 13 løp er nå gjennomført i langløpscupen Ski Classics. Neste helg er det 70 kilometer som venter i klassikeren Marcialonga.

(©NTB)