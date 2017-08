Russiske Darja (26) om «nøytralt» VM: - Får ikke engang ha nasjonalsangen som ringetone

Den russiske lengdehopperen Darja Klisjina deltar i VM i London sammen med 18 andre russere. Men alle tegn på hvor de kommer fra er strengt forbudt.

Russerne deltar i VM til tross for at nasjonen er utestengt i alle internasjonale friidrettskonkurranser.

De 19 utøverne fikk etter å ha oppfylt stenge kriterier tommel opp til å konkurrere i VM, med betingelse om at de gjør det under nøytralt flagg og ikke bruker russiske landslagsdrakter.

Strenge regler

Men overfor BBC røper Darja Klisjina nå at reglene er langt mer spesifikke enn som så.

De nøytrale utøverne har ifølge 26-åringen fått følgende regler å forholde seg til:

- Det er ikke lov å snakke om Russland under VM.

- Det er ikke lov å si til andre at man er fra Russland.

- Det er ikke lov å bruke klær med russiske farger eller merker.

- Det er ikke lov til å bruke noe på kroppen, håret eller neglene som engang kan minne om det russiske flagget.

Reglene har i etterkant av BBC-intervjuet vekket oppsikt og skapt debatt på sosiale medier. Klisjina omtaler det hele som ekstra strenge regler.

- En interessant detalj er at vi ikke engang får ha nasjonalsangen som ringetone, sier hun.

- Alle vet hvor vi kommer fra

Selv om hun innrømmer at det føles sårt, og deltakelsen har vært under massiv debatt i hjemlandet, har hun ingen problemer med å føye seg etter de retningslinjene man blir gitt.

- Vi er dessverre her under nøytralt flagg, og da er vi bare nødt til å følge reglene. Men alle fra Russland som kommer hit til London for å konkurrere, vi vet selvsagt hvor vi kommer fra. Alle vet hvilket land vi hører til, det har ikke noe å si hvilke flagg publikum ser på stadion, sier Klisjina.

Under OL i Rio de Janeiro i fjor sommer var lengdehopperen Darja Klisjinaden eneste friidrettsutøveren i den russiske OL-troppen.

- Er det bedre nå som du er sammen med 18 andre?

- Ja, jeg er spesielt glad for det. Når man er alene blir det en annen atmosfære, man føler seg ensom. Man har såklart støtte fra folk rundt og treneren, men det blir en annen stemning når man har et lag rundt seg. Man kan få støtte av dem, og man kan se på andre konkurrere og gi støtte tilbake. Jeg er utrolig glad for at vi er 19 her nå, sier hun.

STRENGE REGLER: Darja Klisjina røper hva russerne må forholde seg til i VM. Her fra OL i Rio.

Russisk friidrett har vært utestengt fra internasjonale konkurransen siden november 2015.

Dmitrij Sjljakhtin, president i Russlands friidrettsforbund, beklaget nylig dopingskandalen som førte til landets utelukkelse fra internasjonale konkurranser, ifølge NTB.

Hans offentlige beklagelse ble gjort i en tale til IAAF-kongressen i forkant av friidretts-VM i London, og det beskrives som et viktig steg på veien mot at russerne kan tas inn i varmen igjen.

Sjljakhtin sa at det russiske forbundet har gjennomgått radikale endringer siden han overtok som president i fjor.

– Først var det ikke mulig å forstå omfanget av krisen. Jeg har gravd i situasjonen og forstår at IAAF-rådets avgjørelse (om å utestenge Russland) var korrekt, sa han i sin tale.

– Jeg vil herved be om unnskyldning til alle utøvere som har mistet gull- eller sølvmedaljer (på grunn av dopede konkurrenter). Jeg kan forsikre dere om at vårt nye mannskap vil bekjempe doping, og at det som skjedde aldri vil skje igjen.

"We can't even have national anthem ring-tone". Russian Darya Klishina on the rules that 'neutral athletes' must abide by at the 2017Worlds pic.twitter.com/IxENh99nir — Dan Roan (@danroan) August 5, 2017

SPESIELT: Darja Klisjina deltar under nøytralt flagg i VM.