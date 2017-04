UTESTENGT: Antonina Krivosjapka, som var med på å ta sølvet på 4 x 400 meter i London-OL, er blant de utestengte russerne. Foto: Vesa Moilanen (NTB scanpix)

Russland bekrefter at fem friidrettsutøvere er utestengt for doping

Russiske idrettsmyndigheter opplyser onsdag at fem friidrettsutøvere er utestengt i to år for brudd på dopingbestemmelsene under 2012-OL og VM i 2013.