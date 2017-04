ANNONSE

Det er én plass opp for 18-åringen, som senere mandag skal ut i 1. runde av ATP 500-turneringen i Barcelona.

Briten Andy Murray troner suverent på toppen av mennenes rankingliste. Han følges av Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka og Roger Federer. Rafael Nadal er opp på 5.-plass, det er to plasser opp fra sist uke.

Uken etter at Serena Williams annonserte at hun var gravid, er hun også paradoksalt tilbake på toppen av kvinnenes WTA-rankingen. Det skjer til tross for at hun ikke har spilt en eneste kamp siden januar. 35-åringen er forbi Angelique Kerber fra Tyskland på 2.-plass. Tsjekkiske Karolína Plísková er nummer tre.

Norske Ulrikke har et kjempesteg på denne ukes rankingen. 24-åringen har avansert over 100 plasser og er nummer 329, mot nummer 440 sist uke.

(©NTB)