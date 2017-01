ANNONSE

Casper Ruud tok fredag en ny seier i kvalifiseringen til Australian Open, og er nå kun én seier unna en plass i turneringen.

Ruud spilte 6-3, 3-6, 6-3 mot den 250.-seedede franskmannen Jonathan Eysseric, og tok seg dermed videre i kvalifiseringen.

I tredje og siste kvalifiseringsrunde møter han enten Michell Krüger eller Reilly Opelka - begge fra USA. De to er ranket som nummer 216 og 204 i verden. På papiret blir det altså uansett en jevn kamp for 226.-plasserte Ruud.

Fredag ble trekningen til hovedturneringen foretatt. De fleste hadde øynene rettet mot de store stjernene, men for den norske tennisfansen var det minst like interessant å se hvilke stjerner som møter spillere som har tatt seg til turneringen via kvalifisering.

Trekningen viste at blant andre Roger Federer møter en av disse 16 useedede spillerne. Det betyr at Casper Ruud mot Roger Federer kan bli en realitet.