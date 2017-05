Ruud tapte, men satte seg tidlig i respekt

ANNONSE

Kohlschreiber er tittelforsvarer i turneringen, der han er femteseedet.

Ruud var respektløs fra start og brøt tyskeren serve første gang han fikk muligheten. Den norske 18-åringen på sin side reddet et par servebrudd innledningsvis.

Kohlschreiber klarte derimot å bryte tilbake og redusere til 2-3. Etter å ha fått summet seg slo derimot den rutinerte motstanderen voldsomt tilbake og tok hjem førstesettet med 6-4.

Nordmannen åpnet også frisk i det andre settet. Spillerne fulgte hverandre fram til 3-3, men uten at spillerne hadde noen servebrudd. Det første bruddet kom da Ruud på stillingen 15-30 avverget et break, men han klarte ikke å hindre at Kohlschreiber gikk opp til 4-3-ledelse i settet.

33-åringen så seg aldri tilbake og tok settet 6-4. Kampen var over etter en time og sju minutter.

Kohlschreiber er rangert som nummer 39 i verden, mens Ruud for tiden ligger på en 118.-plass.

(©NTB)