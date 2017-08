Samuel Adegbenro senket Ajax og sendte Rosenborg til Europa League

Trønderne fullførte bragden og er sikret en høst med europacup. Det kan de i stor grad takke millionmannen fra Nigeria for.

ROSENBORG - AJAX 3-2 (Sammenlagt 4-2)

LERKENDAL (Nettavisen): Rosenborg vant 3-2 mot fjorårets Europa League-finalist etter to sene scoringer av nykommer Adegbenro, som ble kjøpt for 15 millioner av Viking for halvannen uke siden.

Ajax ledet 2-1 og var videre på bortemål da det kun gjensto 10 minutter av kampen, men Adegbenro scoret altså to ganger i kampens avslutning og sørget for at Norge igjen har et lag i et internasjonalt gruppespill.

Seieren smakte naturligvis godt for RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.

- Det er en fantastisk kveld. Det er utrolig stort for oss å slå ut Ajax, en klubb vi har sett opp til, sier RBK-treneren til MAX etter kampen.

Om tomålsscorer Adegbenro sier han følgende:

- Det viser seg at han var et brukbart kjøp, sier RBK-sjefen og flirer.

Det så nemlig mørkt ut for Rosenborg da Ajax satte både 1-1 og 2-1 midtveis i den andre omgangen. Med bortemål og ettmålsseier ville nemlig Amsterdam-klubben være klar for Europa League.

Men slik som i det foregående oppgjøret på Johan Cruyff Arena ville Adegbenro det annerledes. Den nigerianske nyervervelsen steg til værs på en dødball ti minutter før slutt og stanget inn 2-2.

- Har ikke sett på maken

Og det skulle ikke stoppe der. For i det 88. minutt danset Adegbenro seg gjennom Ajax-forsvaret på fantastisk vis og hamret inn spikeren i Ajax-kista. En vanvittig scoring av nigerianeren.

- Har ikke sett på maken, han er verdt milliarder, Rekdal! utbrøt MAX-kommentator Kenneth Fredheim da Adegbenro banket inn sitt andre for kvelden.

- Det spørs om Viking solgte ham for billig, svarer Rekdal.

Selv er 21-åringen svært glad og lykkelig etter å ha scoret to nye mål for sin nye klubb.

- Dette er helt utrolig. Det er stort å være i europaligaen. Det var det treneren og sportssjefen snakket om da jeg kom, sier Adegbenro til Eurosport.

For Ajax' del så betyr dette enden på en vanvittig rekke. De har nemlig vært i Europa hvert eneste år siden 1965. Dermed har Rosenborg brutt en 52 år gammel rekke for den nederlandske storheten.

Adegbenro må også dele mye av æren for seieren med RBK-keeper André Hansen. Landslagsreserven spilte nok en gang en fenomenal match mellom stengene.

Trekningen til gruppespillet i Europa League finner sted kl 13:00 fredag.

VANT: Rosenborg fullførte bragden.

Dansk dynamitt

Det var gjestene fra Amsterdam som trykket på fra start, og det var tydelig at de gjerne ville ha det tidlige bortemålet på Lerkendal.

Allerede etter to minutter trykket Justin Kluivert på, og tvang Birger Meling til å sende en farlig ball bakover mot keeper André Hansen. Der inne lå spissen Kasper Dolberg og lurte, men Hansen fikk kjapt avverget før dansken rakk å avslutte skikkelig.

Ajax trykket på, og etter fem minutter skulle nok Mathijs de Ligt ha gitt bortelaget ledelsen da han fikk avslutte ganske uforstyrret etter en corner. Avslutning var dog veik, og Hansen hadde ingen problemer.

De første ti minuttene skulle handle om bortelaget, for like etter klemte Hakim Ziyech til fra distanse. På ny måtte Hansen vise sine kvaliteter, og fikk klasket ballen unna.

Rosenborg slet til med å komme til de store sjansene, og virket mer bevisste på å holde Ajax unna. Og med en patent Hansen helt bakerst virket et som Rosenborg vokste seg mer og mer inn i kampen.

Etter 25 minutter skulle også en danske vise seg frem for alvor. På en overgang fikk Mike Jensen nemlig spilt Fredrik Midtsjø, hvis innlegg var presist mot bakre stolpe.

Les mer: - Midtsjø signerer for AZ Alkmaar

Der inne ventet Nicklas Bendtner, og den danske superspissen gjorde ingen feil da han stanget Rosenborg i føringen. Hjemmelaget i føringen 1-0, og 2-0 sammenlagt, etter hjemmelagets mønsterangrep.

Det ble nesten litt for mye av det gode hva angikk selvtillit, for etter halvtimen var Hansen i mål nær ved å gi vekk ballen inne i egen boks. Han slet nemlig med å klarere unna en pasning bakover, og på ny jaget Dolberg ned den norse landslagskeeperen.

Hansen var både god og heldig ved to anledninger da den danske 19-åringen forsøkte å krangle til seg ballen. Til slutt fikk RBK-keeperen klarert unna ballen.

Hjemmelaget virket også å komme nærmere 2-0 enn Ajax 1-1. I det 37. minutt ønsket ok hele Lerkendal at Bendtner var én skostørrelse større, for dansken var kun millimetre fra å omsette Yann-Erik de Lanlays fantastiske innlegg fra venstre.

Ajax forsøkte å trykke på, men slet med å komme seg til etablerte sjanser. Spesielt Dolberg på topp for Ajax virket å slite veldig denne torsdagskvelden i Trondheim. Publikum på Lerkendal hadde grunn til å juble da dommeren sendte lagene til pause på stillingen 1-0.

Hansen låser buret

Nederlenderne viste allerede fra start i den andre omgangen at de kom til å satse alt fremover, da de satte inn måljegeren Klaas-Jan Huntelaar i jakten på de to scoringene.

Og den gamle målsniken skulle vise seg farlig i det 50. minutt da han lurte RBKs forsvarslinje, og var først på ballen igjennom mot Hansen. Nok en gang skulle Rosenborg nummer én vise seg viktig med en beinparade.

Slik som i den første omgangen skulle Ajax igjen trykke på i starten av omgangen. En corner i det 53. minutt landet hos Nick Viergever. Hans avslutning suste like utenfor Hansens lengste stolpe.

Ajax fortsatte å rulle opp gode angrep, men det ville seg rett og slett ikke for det nederlandske hovedstadslaget tidlig i den andre omgangen. Lasse Schöne fikk stå og skyte på 16 meter, men Hansen holdt forsøket i fast grep.

En annen som testet skuddfoten ved enhver anledning var Ziyech. Og det virket som marokkaneren hadde fininnstilt siktet. For etter 59. minutter tvang han Hansen til å slå ballen over.

GOD IGJEN: Nicklas Bendtner scorer her kveldens 1-0-mål.

Mareritt-minuttet

Like etter måtte Hansen dog plukke ballen ut av nettet. Joel Veltman fant Amin Younes alene inne i boksen, og tyskeren hadde få problemer med å bredside inn 1-1.

Og Rosenborgs absolutte mareritt var komplett da Younes spilte servitør, og fant Schöne alene på bakerste stolpe minuttet etter. Dansken sendte nederlenderne i vill jubelrus ved å sette inn 1-2-scoringen, hvilket ville sikre avansement på bortemål.

Rosenborg så ut til å ha ristet sjokket litt av seg, for like etter fikk Anders Konradsen sjansen til å hamre til fra distanse. Keeper André Onana virket usikker, og kontrollerte ballen utenfor sin lengste stolpe.

I jakten på den andre scoringen satte RBK-trener Kåre Ingebrigtsen på Samuel Adegbenro, som scoret det eneste målet i Amsterdam. I det 71. minutt skulle det handle om en annen innbytter.

Matthias Vilhjalmsson ble nemlig spilt fri av Mike Jensen og skulle nok ha skutt ved første anledning. Det ville seg ikke for islendingen som hverken fikk spilt videre eller skutt før en Ajax-forsvarer fikk stoppet ham.

Adegbenro x2

Med et Rosenborg i full galopp fremover fikk Ajax rom å boltre seg inn. En herlig pasning fant innbytter Vaclav Cerny som fra spiss vinkel hamret ballen mot Hansen. Igjen viste RBK-keeperen seg stor ved å avverge med en fin redning.

Men slik som i det foregående oppgjøret skulle Adegbenro på ny vise seg som en "Ajax-dødare". Han steg til værs på et innlegg i det 80. minutt, og stanget inn den scoringen hele Lerkendal hylte etter.

Og det skulle ikke stoppe der. For med et Ajax jagende fremover fikk den tidligere Viking-angriperen rom å boltre seg i. I det 89. minutt suste han forbi det som var av Ajax-forsvarere, og hamret inn sitt andre for kvelden.

- Det spørs om Viking solgte han for billig, sa en tydelig imponert Kjetil Rekdal fra kommentatorplass for MAX. For med Adegbenro på banen, så gikk det til slutt Rosenborgs vei.

Dermed er RBK klare for Europa League sesongen 2017/2018.