Sánchez med utsøkt målgivende i Arsenal-seier

- Genialt, konstaterer kommentator.

ARSENAL - BRIGHTON 2-0:

Alexis Sánchez er en genierklært fotballspiller som har slitt litt med å leve opp til akkurat det denne sesongen.

Etter søndagens Premier League-oppgjør mot Brighton kan tvilerne legge bort nettopp tvilen på at dette stemmer.

I tillegg til forsvarsklippen Laurent Koscielny, er Mesut Özil for tida satt ut av en skade, og dermed et stykke unna toppformen. Da passer det perfekt for Arsenal at Alexis Sánchez igjen begynner å vise takter av høyeste klasse i Gunners-drakta.

Forarbeidet til londonklubbens 2-0 scoring mot Brighton var rett og slett en nytelse å se på.

Sánchez tok med seg ballen inn i feltet midt foran gjestenes bur. Tre panikkslagne Brighton-forsvarere fulgte etter den kjappe 28-åringen, før samtlige ble lurt trill rundt av et hælspark fra Arsenal-stjernen.

På andre enden av den fortreffelige pasningen var Alex Iwobi. Kantspilleren kunne enkelt, og uten motstandere i nærheten, sørge for hjemmelagets andre mål.

- Genialt! Genialt av Alexis Sánchez. Rett og slett vakkert, kommenterte TV 2s Simen Stamsø Møller etter chilenerens manøver.

Forrige gang Arsenal tapte en ligakamp mot et nyopprykket lag var i 2010. Da ledet nåværende Brighton-manager Chris Hughton Newcastle til seier på Emirates.

Søndag kom Hughtons mannskap tidlig bakpå. Alexandre Lacazette skjøt knallhardt i stanga allerede etter ett minutt.

Arsenal ble belønnet for overtaket da Nacho Monreal satte inn en retur da flere forsøk først ble blokkert. Målet var bare spanjolens andre i ligaen for The Gunners. Den 31-årige forsvarsspilleren ankom klubben i 2013.

UVANLIG SKUE: Nacho Monreal så ut til å være litt forbauset selv etter å ha banket inn 1-0 med høyrefoten. Her feirer han scoringen med forsvarskollegene Shkodran Mustafi (til venstre) og Héctor Bellerín.

- Jeg var heldig som scoret i dag. Vi visste dette kunne bli en vanskelig kamp. De forsvarer seg med mange folk. Det var flaks at jeg var der og kunne score mitt andre mål for Arsenal, oppsummerer Monreal ifølge BBC.

- Etter Liverpool-kampen hadde vi en samtale, fordi vi kan ikke spille som vi gjorde der. Vi tapte 4-0 og laget var veldig dårlig. Fra den gangen har laget respondert og vi spiller mer kompakt. Vi forsvarer oss med alle spillere og holder nullen, fortsetter spanjolen.

Brighton protesterte på backens ledermål. De mente at ballen passerte dødlinja etter innlegget som førte til flipperspillet foran målet. Reprisene viste at bortelaget ikke hadde grunn til å klage.

Hang med en stund



Etter hvert begynte Premier League-nykommerne å vise bedre takter. En smart frisparkvariant ga Solly March sjansen til å skyte fra utkanten av 16-meteren. March fikk omtrent like godt treff på ballen som Lacazette tidligere i omgangen, og skuddet suste i stolpen bak Petr Cech.

Arsenal var deretter nær scoring på nytt da fem spillere bykset i angrep på en kontring. En godt plassert bortekeeper Mathew Ryan fikk beinet unna forsøket fra Aaron Ramsey.

Etter sidebyttet ble hjemmelagets dominans mye mer markant. Anført av en frisk og freidig Sánchez skaffet Arsenal også andremålet som trygget ledelsen betydelig. Derfra og ut var de tre poenge for Arsène Wengers utvalgte aldri i fare.

Med seieren tar Arsenal opp i 13 poeng etter sju kamper, det samme som londonrival og regjerende mester Chelsea har så langt.

Gjengen fra Nord-London er også oppe i kampen om de fire øverste plassene igjen for alvor. Brighton har to trepoengere og fire tap, og ligger to poeng over nedrykkssonen på tabellen.

