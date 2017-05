Sánchez og Arsenal senket Southampton

SOUTHAMPTON - ARSENAL 0-2

Arsenal tok et stort steg mot Champions League-spill neste sesong ved å slå Southampton 2-0 på St. Mary's. Superstjernen Alexis Sánchez åpnet ballet, før Olivier Giroud scoret det andre like før slutt.

Gjestene måtte vente helt til timen spilt før Sánchez viste seg frem fra sin vante, og målfarlige, side. Scoringen betyr at chileneren nå står med 20 ligascoringer. Det er første gang han har oppnådd dette på én sesong i sin karriere.

Faktisk må man tilbake til 2011/2012-sesongen sist gang en Arsenal-spiller scoret 20 mål eller mer i ligaen. Den gangen het spilleren Robin van Persie.

