Sarpsborg møter Odd i cupens fjerde runde

ANNONSE

Saken oppdateres

Det er duket for et storoppgjør i fjerde runde av cupen når Odd tar turen til Sarpsborg. Det betyr at laget som ligger på fjerdeplass i Eliteserien spiller borte mot laget på tredjeplass i neste runde.

Dag-Eilev Fagermo og hans menn hadde få problemer med å beseire Flekkerøy 3-0, mens østfoldingene gjorde kort prosess borte mot Kongsvinger med 4-0.

- Noen er heldige og noen er litt mer uheldige, men skal du til cupfinalen må du jo slå ut gode lag. Alle kamper mot eliteserielag er tøffe. Som sagt, vi skal til cupfinalen og da må vi slå ut veldig gode lag, sa Fagermo til NRK etter trekningen.

De regjerende mesterne Rosenborg skal også ut i bortekamp, men møter forventet enklere motstand. Både Jerv og Åsane spiller i OBOS-ligaen, og de fleste vil nok holde Rosenborg som store favoritter.

For Vålerenga blir det en tur hjem til Ullevaal der de møter Elverum. Oslo-laget har tidligere slitt mot mot både Kråkerøy og Ørn-Horten og møter på ny et lag fra lavere divisjon.

Det er to rene eliteserieoppgjør når Lillestrøm får besøk av Tromsø, mens Aalesund skal til østlandet også i den fjerde runden. Denne gangen bytter de Kjelsås og Oslo med Stabæk og Bærum.

Mulighetene for både et tredje og fjerde eliteserieoppgjør er tilstede dersom Strømsgodset slår Mjøndalen og Molde slår KFUM Oslo. For Godsets del vil de da få besøk av ligatoer Brann, mens Molde vil måtte ta turen til Haugesund.

Florø, som stod for tredje rundes store bombe da de sendte ut Sogndal, får på ny møte motstand fra Eliteserien. Denne gangen går turen til Kristiansund.

CUPENS FJERDE RUNDE:

Jerv/Åsane - Rosenborg

Lillestrøm - Tromsø

Mjøndalen/Strømsgodset - Brann

Vålerenga - Elverum

Kristiansund - Florø

Stabæk - Aalesund

Haugesund - KFUM Oslo/Molde

Sarpsborg - Odd