Scoringer får Zlatan til å føle seg som en gud

For Zlatan Ibrahimovic er det lite som slår følelsen av å score mål.

- Når jeg strekker armene i været, er det et tegn på at jeg lever, sier svensken.

Manchester United-spissen er for tiden ute med en kneskade. Detaljene rundt skadeomfanget er ikke bekreftet, men ryktene vil ha det til at begge korsbåndene i venstrekneet røk da Zlatan gikk ned for telling mot Anderlecht nylig

Hvis det stemmer, vil det trolig ta opp mot ett år før han spiller fotball igjen. 35-åringen har allerede signalisert at han vil fortsette karrieren.

Basert på intervjuet han ga til Svenska Dagbladets helgemagasin «Perfect guide» før kneskaden, kommer Ibrahimovic til å bli motivert av savnet etter scoringer og følelsen det gir å blidgjøre publikum.

- Da føler jeg meg som en gud. Når jeg strekker armene i været, er det et tegn på at jeg finnes på jorden og at jeg er her, sier Zlatan.

Han forteller også at han oppsøker svensk natur når han vil gjemme seg bort fra rampelyset.

- I den verden jeg lever i akkurat nå, kjenner alle meg igjen uansett hvor jeg går. Når jeg kommer ut i den svenske naturen får jeg en frihet. Der er jeg en nobody, sier Ibrahimovic.

På fotballbanen handler det meste om Zlatan Ibrahimovic, men hjemme hos familien er det helt annerledes.

- I familien dreier det seg ikke om Zlatan i det hele tatt. Jeg er i skyggen av barna mine.

Han har sønnene Maximilian (10) og Vincent (9) med samboeren Helena Seger.

