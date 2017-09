Sen spurt berget Wales

Måtte vente lenge på målene.

Sene scoringer av Hal Robson-Kanu og Aaron Ramsey ga Wales en uhyre viktig 2-0-seier over Moldova i VM-kvalifiseringen i fotball tirsdag.

Seieren betyr at waliserne klatret forbi Irland til annenplass i gruppe D når to kamper gjenstår å spille. Irene røk på sin side 1–0 for gruppeleder Kroatia etter scoring av den tidligere Premier League-profilen Aleksandar Kolarov.

Med til historien hører det også at serberne spilte halve annen omgang med ti mann etter at Nikola Maksimovic ble utvist. Likevel holdt laget unna og dro seieren i land.

Dermed har Serbia VM-billetten halvveis i lomma foran de to avsluttende gruppekampene mot Østerrike og Georgia. Én seier der er nok til å kunne bestille flybillettene til sluttspillet i Russland neste sommer.

Kampen om annenplassen, som kan gi omspill, ser ut til å stå mellom Wales og Irland. Waliserne er i førersetet etter tirsdagens seier, men Irland følger kun poenget bak. I siste kamp i kvalifiseringen møtes lagene.

Kun de åtte beste toerlagene i den europeiske VM-kvalifiseringen får spille omspill om fire VM-plasser.

Islandsk jubel



Gylfi Sigurdsson scoret begge målene da Island for alvor tente VM-håpet med 2-0-seier over Ukraina i VM-kvalifiseringen tirsdag.

Med seieren klatret islendingene opp på annenplass på tabellen i gruppe I. Kun målforskjellen skiller opp til ledende Kroatia når to kamper gjenstår.

Ukraina og Tyrkia på plassene bak er samtidig kun to poeng bak Sigurdsson og hans lagkamerater. Islendingene, som ble store publikumsfavoritter under EM-sluttspillet i Portugal i fjor sommer, står dermed foran to nervepirrende kamper i avslutningen av kvalifiseringen.

Bortekamp mot Tyrkia og hjemmekamp mot fortapte Kosovo er oppgavene som venter. Kun gruppevinneren går direkte til VM-sluttspillet i Russland neste sommer.

Tirsdag satte islendingene fyr på egne fans ved å ta ledelsen to minutter ut i annen omgang. Premier League-profilen Sigurdsson var våkent framme da ballen ble liggende fri i feltet etter en duell mellom en lagkamerat og Ukrainas keeper. Scoringen var av det enkle slaget.

Midtveis i omgangen doblet samme mann ledelsen etter en fin islandsk kontring rullet opp på høyresiden. Ballen gikk i mål via stolpen.

Tyrkisk spenning



Gruppeleder Kroatia røk på sin side 0–1 for Tyrkia tirsdag. Besiktas-spiller Cenk Tosun ble matchvinner for hjemmelaget i Istanbul med sin scoring ti minutter før slutt.

Valon Berisha spilte hele kampen da Kosovo røk 0–1 for Finland tirsdag. Brøndby-spiller Teemu Pukki ble matchvinner.

