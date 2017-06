Sen utligning og poengdeling mellom Viking og Haugesund

ANNONSE

VIKING - HAUGESUND 1-1

Det så lenge ut til å bli en fin søndagskveld for Ian Burchnall og Viking hjemme på Viking Stadion. Men helt på tampen utlignet Haugesund, og sørget for at det ble 1-1 på Viking Stadion.

Kwesi Appiah spilte sin siste kamp for Viking denne søndagen, og takket av med scoring, men det skulle ikke holde. Vegard Skjerves utligning gjorde at det ble nok en skuffelse for Viking.

Viking står nå med 9 poeng etter 14 kamper spilt. Det betyr at det er fem poeng opp til Strømsgodset på playoff-plass. Drammenserne møter Molde mandag.

For Haugesunds del er dette deres første tap på tre kamper, og en oppvekker etter den meget imponerende seieren hjemme mot Rosenborg. De ligger nå på 8. plass med 18 poeng.

Vingene skaper



Det var hjemmelaget som kom best i den første omgangen, og vingene Usman Sale og Samuel Adegbenro virket farlige hver gang de kom på ballen for Viking.

I det 15. minutt var sistnevnte nære på ved å sikre hjemmelaget føringen da han utnyttet en feil i Haugesund-forsvaret. Heldigvis for bortelaget var Vegard Skjerve kjapt fremme og fikk avverget.

Haugesund hadde lite å bidra med i den første omgangen, men Haris Hajradinovic sitt frispark i det 21. minutt smalt i tverleggeren over keeper Iven Austbø.

I det 29. minutt skulle det endelig bli jubel på Viking Stadion. Sale fortsatte sin flotte omgang for hjemmelaget, og fikk lagt ballen perfekt inn i Haugesund-boksen.

Der inne lurte Kwesi Appiah som brukte hodet til å lobbe ballen over Per Kristian Bråtveit i Haugesund-buret. Dermed scoret han i sin siste kamp før det bærer videre til AFC Wimbledon.

Appiah var virkelig på farten og i det 37. minutt slo Kristoffer Haugen et nydelig innlegg. 26-åringen var litt for sen, men burde nok ha gitt Viking 2-0.

Haugesund hadde lite å by på, men fant nettmaskene på overtid ved Liban Abdi. Ingen skjønte helt hvorfor dommer Rohit Saggi hadde blåst, men scoringen ble annullert.

Dermed var det Viking og trener Ian Burchnall som kunne smile bredest til pause. De ledet 1-0 etter de første 45 minuttene.

Viking ser ut til å ha kontroll, men ..



Adegbenro fortsatte sin gode form fra den første omgangen og i det 52. minutt suste han forbi det som var av Haugesund-forsvarere før han avløste skudd fra rundt 20 meter. Bråtveit var kjapt nede og fikk avverget.

Viking jaktet den andre og forløsende og scoringen. Michael Haukås fikk testet skuddfoten i det 60. minutt, mens hans forsøk smøg seg like utenfor Bråtveits lengste stolpe.

Haugesund slet virkelig å finne veien til mål, mens Bruno Leite fikk testet skuddfoten sin i det 63. minutt. Austbø hadde full kontroll til tross for en liten retur.

Viking mot på en helt vanvittig kontring i det 70. minutt da Sale, Adegbenro og Haukås kom stormende. Førstnevnte avløste skudd som Bråtveit fikk slått unna.

Haukås fikk også en sjanse, men igjen var Bråtveit nede kjapt. Adegbenro fikk endelig satt ballen i mål, men ble korrekt avvinket for offside.

Viking virket tilfredse med 1-0-seieren og gjorde sitt for å senke tempoet, og ikke ta unødvendige sjanser hverken fremover eller bakover i banen.

I det 86. minutt skulle Sale nesten få lønn for strevet sitt i dagens kamp. Han hamret til fra like utenfor boksen, men ballen smalt i stolpen. Det ville seg ikke helt for nigerianeren i dag.

Og der Viking ikke klarte å punktere kampen, så skulle Haugesund leve i håpet. Og i det 87. minutt skulle de endelig finne veien til nettmaskene. Vegard Skjerve kriget utligningen i mål for Haugesund.

I det siste overtidsminuttet hadde Kristoffer Haugen sjansen på frispark, men kun en fantastisk redning stoppet Viking fra å kapre med seg alle poengene i kampens aller siste sekund.

Dermed ble det en ny skuffende kveld for Burchnall og hans gutter. De så ut til å ha seieren i lomma, men må leve med at det kun ble ett poeng denne søndagskvelden.