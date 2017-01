Sene scoringer ordnet Everton-seier

ANNONSE

EVERTON - SOUTHAMPTON 3-0

Det tok lang tid for Everton, men scoringer fra Enner Valencia, Leighton Baines og Romelu Lukaku gjorde at dagen ble komplett for Ronald Koeman da Everton tok i mot hans gamle klubb, Southampton.

Det var bortelaget som var farligst frempå før pausen og Jay Rodríguez var et konstant uromoment for bortelaget på Goodison Park under de første 45 minuttene.

I det 39. minutt burde han nok ha gitt bortelaget ledelsen da han vendte vekk hele Everton-forsvaret og hamret ballen godt over Joel Robles' tverlegger.

Everton tok initiativet i den andre omgangen og etter timen spilt kom Enner Valencia på banen og endret kampbildet fullstendig for de blåkledde.

West Hams lånesoldat stod klar til å legge ballen enkelt i mål etter en Lukaku-sjanse i det 73. minutt. Ecuadorianeren gjorde ingen feil og Everton ledet.

Samme mannen var igjen på farten i det 80. minutt. Maya Yoshida var litt hardhendt med angriperen og dommer Kevin Friend pekte på straffemerket. Derfra gjorde Leighton Baines ingen feil.

Rodríguez hadde alle tiders mulighet til å redusere like før pause da en corner plutselig ramlet ned hos han. Dessverre for bortelaget falt ballen til kneet hans og spratt unna for England-angriperen.

Der Rodríguez feilet så gjorde Lukaku opp for seg. For etter å ha blitt spilt fri av unggutten Tom Davies satte den storvokste belgieren kronen på verket. Avslutningen satt limt i øverste kryss, og Ronald Koeman kunne strekke armene i været.

Everton slår dermed Koemans tidligere klubb Southampton og forblir på 7. plass i Premier League. Southampton på sin side faller ned til 10. plass etter dagens tap.