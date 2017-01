Sensasjonstap for Murray

ANNONSE

Andy Murray forsvant meget overraskende ut av Australian Open etter tap mot 50.-rangerte Mischa Zverev i åttedelsfinalen.

29 år gamle Zverev er mest kjent for å være storebroren til stortalentet Alexander Zverev (19). Det var storebrors tur til å levere store bragder på tennisbanen søndag morgen norsk tid.

Den russiskfødte tyskeren Zverev imponerte stort og vant i fire sett (7-5, 5-7, 6-2, 6-4) etter tre timer og 33 minutters spill på centercourten i Melbourne Park.

Dermed er Zverev klar for kvartfinalen i årets først Grand Slam-turnering.

- Jeg vet ikke hvordan jeg klarte det, for jeg var nærmest i koma. Server og volleyslag tok meg videre. Jeg var spent mot slutten, men ikke nervøs, sa Zverev.

Toppseedede Murray har vært i finalen i det åpne australske tennismesterskapet fem ganger, men har aldri vunnet. Fra før er regjerende mester Novak Djokovic slått ut av årets turnering.

Zverev har aldri vunnet en ATP-turnering. Med en plassering som nummer 50 i verden, var han ventet å bli kanonføde for toppseedede Murray.

Men med aggressivt spill ved nettet fikk Zverev stresset sin britiske motstanders spill. Det banet vei for en rekke servebrudd og en sensasjonell seier.

- Det ville seg bare ikke. Han servet meget godt og fortjente å vinne, medga en skuffet Murray.

Lur taktikk

Murray hadde uventet store problemer i sine egne servepartier. Allerede i første sett ble han brutt tre ganger av sin langt mindre kjente motstander. Riktignok brøt briten to ganger selv, men det hjalp lite da settet ble tapt 5-7. Kaskaden av servebrudd fortsatt i andre sett, men da med fordel Murray (3-2), som sikret settet 7-5.

Da trodde de fleste at Murray skulle dra i land en plass i kvartfinalen. Men Zverev skulle sikre det tredje settet 6-2 etter to servebrudd. Dermed havnet Murray for alvor i store vanskeligheter, og det presset håndterte briten svært dårlig.

Allerede i første parti ble Britens serve brudd. 29 år gamle Zverev spilte med stor ro, mens Murray ikke klarte å nå gjennom med sitt normalt så solide grunnspill. Stadig kom Zverev fram mot nettet, en taktikk Murray aldri klarte å finne en lur løsning på.

Federer neste

I kvartfinalen skal Zverev ut mot Roger Federer, som slo ut Kei Nishikori i en dramatisk femsettskamp. Nishikori tok åpningssettet, før Federer snudde til 2-1 i sett. I tredjesettet var sveitseren helt overlegen og tok det hjem med 6-1.

Nishikori slo tilbake i det fjerde settet og tvang fram et femte og avgjørende sett. Der var Federer nokså nådeløs med 6-3 på Rod Laver Arena.

