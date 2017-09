Serena Williams ble mamma

Tennisstjernen Serena Williams er blitt mamma til en jente.

35-åringen var gravid da hun vant Australian Open i januar.

- Jeg er superspent. Ord kan ikke beskrive dette, sier søster Venus Williams.

Serena Williams onsdag lagt inn på en fødselsklinikk i Florida. Nå strømmer lykkønskningene inn.

Rafael Nadal og Beyoncé er blant dem som allerede har tatt til Twitter for å gratulere den nybakte mammaen.

Serenas graviditet ble offentliggjort da hun ved en feil spredte nyheten på Snapchat.

Nylig uttalte Serena Williams at hun sikter mot comeback allerede tre måneder etter fødselen.

Hun har vunnet hele 23 Grand Slam-titler i karrieren.

Congrats Serena!!! So much joy for you!!! https://t.co/u4edTrqIbB

Congratulations to @serenawilliams for giving birth to a baby girl!



Sending you ❤️ from your friends & family at the #USOpen and @WTA! pic.twitter.com/zv8HW0dDTN