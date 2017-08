Siem tar selvkritikk etter Drillos avgang

Forlot NFF på kontroversielt vis i 2013.

Kjetil Siem mener prosessen som førte til Egil «Drillo» Olsens avgang, var en ufattelig tabbe. I en ny bok sier Siem at han selv må ta ansvar for håndteringen.

Egil «Drillo» Olsens andre omgang som hovedtrener for herrelandslaget i fotball endte på kontroversielt vis i september 2013. Nå kommer omstendighetene rundt avskjeden fram i en ny bok skrevet av sportsjournalist Birger Løfaldli, skriver Aftenposten.

Forvirringen startet med at Drillo fortalte daværende generalsekretær Kjetil Siem i Norges Fotballforbund at dersom det ikke ble seier i to av de siste kampene i VM-kvalifiseringen, måtte «yngre krefter» hentes inn. Etter å ha tapt mot Sveits, sa Olsen til toppfotballsjef Nils Johan Semb at hans tidligere assistent burde lede de to siste kampene i kvalifiseringen. I boken hevder Drillo dette ble sagt «halvveis på spøk».

På et styremøte senere samme måned, mens Semb var på ferie, ble avgjørelsen om å erstatte Drillo tatt. En av begrunnelsene var manglende motivasjon, men ingen spurte Drillo om han var motivert.

- Det var en ufattelig tabbe, som jeg må ta fullt ansvar for. Jeg har gjort mange feil i livet, men at jeg ikke stoppet alt fram til jeg fikk tak i Nils Johan, var en stor tabbe, sier Siem i boken.

