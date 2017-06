Signerte Lindelöf for 30 millioner pund - kunne blitt Stoke-spiller for 200,000 pund

ANNONSE

Manchester United bekreftet tidligere i juni signeringen av den svenske midtstopperen Victor Lindelöf. Han har ankommet United fra den portugisiske storklubben Benfica for om lag 30 millinoer pund (ca 325 millioner kroner).

For fem år siden kunne historien vært ganske ulik. For da spilte Lindelöf for Benficas andrelag, og ville være aktuell for en overgang til England. Stoke skal ha fått tilbud om å hente svensken for 200,000 pund (ca 2,1 millioner kroner), skriver den engelske avisen Daily Mirror.

- Victor er en såpass gjennomført fyr, jeg kan ikke se for meg at han tenker så mye på denne overgangssummen. Men jeg tror Stoke angrer på at de valgte å ikke hente ham, sier Craig Honeyman til The Mirror.

Han var agenten som tibød å gjøre Stoke-spiller av Lindelöf lenge før han hadde debutert på det svenske landslaget, og spilt Champions League for Benfica.

- Vi hadde blitt fortalt om ham fordi han hadde debutert for Västerås i Sverige da han var 16 år. Stoke ble enige om å hente ham over sammen med en annen talentfull spiller ved navn Linus Sjöberg, sier Honeyman.

Sjöberg, som også har prøvespilt for Manchester United, spiller fortsatt for Västerås. Med Lindelöf gikk det langt bedre, til tross for at Stoke ikke tok sjansen sin.

- De brukte han på høyrebacken, og han kan spille der, som midtstopper og som defensiv midtbanespiller, sier Honeyman, som forteller at han gjorde sitt for å overbevise Stoke om å hente Lindelöf.

- Jeg ba klubben om å la Tony Pulis (Stoke-trener på den tiden) få han på trening med førstelaget en dag før de tok valget sitt. De trodde ikke han ville klare seg. De hadde fått han for 300.000 euro, rundt 200.000 pund på det tiudspunktet, som kompensasjon.

Fem år senere viste Lindelöf seg som den forsvareren Honeyman hadde tipset om. Etter å ha vunnet U21-EM med Sverige, et par ligatitler med Benfica og spilt i Champions League, så tar han nå turen til England.

Stoke angrer nok på at de ikke tok sjansen på den 22 år gamle svensken i 2012.