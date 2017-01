Simen Stamsø Møller til engelsk fotball

På overgangsvinduets siste dag i januar 2017 har engelsk fotball fått en ny nordmann. TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller har signert en kontrakt med femtedivisjonsklubben Biggleswade United.

Klubben har Sky Sports' fotballekspert Guillem Balagué som sportsdirektør. Han har nylig vært å se på TV 2 sammen med blant annet Stamsø Møller.

We're delighted to announce the signing of Norwegian league forward @SimenAxel until the end of the season!!https://t.co/SRDZqBrbeq pic.twitter.com/PJYshzUPTp