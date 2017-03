Simeone ikke sikker på at Griezmann blir

ANNONSE

Har du sett denne Griezmann-perlen?

Antoine Griezmann sier han ikke har planer om å forlate Atlético Madrid, men trener Diego Simeone vet godt at det ikke finnes garantier i fotball.

Griezmann er en av verdens mest ettertraktede spisser. Han kobles stadig bort fra Atlético, og særlig ryktene om en overgang til Manchester United blir hyppigst nevnt. Selv har franskmannen avvist at han skal bort med det første.

Simeone føler seg likevel ikke sikker på at Griezmann blir på Vicente Calderón. På direkte spørsmål fra den spanske avisen AS om det er en risiko for at spissen forlater Atlético, svarer den eksentriske treneren følgende:

- Ja, for det er en klausul i kontrakten hans. Det finnes ingen garantier.

Ifølge Simeone var hans egen avgjørelse i fjor sommer om å fortsette som Atlético-trener viktig for Griezmanns framtid.

- Det er hva han fortalte meg: Hvis du blir, blir jeg. Nå vet jeg ikke lenger hva som kan skje. Jeg kommer ikke til å be ham om å bli. Det gjorde jeg aldri med Diego Costa eller Radamel Falcao heller. Jeg støtter enhver beslutning spillerne mine fatter, men det er klart at klubben vil fortsette å vokse om han blir, sier Simeone.

