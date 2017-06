Sint Magnus Carlsen best i hurtigsjakk

ANNONSE

Magnus Carlsen avsluttet fredagen med seier mot Etienne Bacrot og vant hurtigsjakken i Grand Chess Tour-turneringen i Paris. Likevel var han langt fra glad.

Han var under press etter å ha spilt remis i sine to første partier fredag, men avsluttet sterkt i et parti som lenge var veldig jevnt. Til slutt slapp Bacrot opp for tid og takket for kampen.

Carlsen var tydelig irritert da han i et intervju på arrangørens nettsted ble foreholdt at dagen ikke hadde gått "glatt", og heller ikke det siste partiet.

– Hva ønsker dere fra meg? At jeg skal få et stort overtak med en gang? Er det den eneste måten å vinne? Jeg føler at du prøver å nedvurdere det hele, sa Carlsen blant annet i et intervju som ble mye diskutert både av programlederne og på sosiale medier.

– Det er dette vi trenger i sjakk, litt kontroverser og galskap. Han var full av kampånd. Jeg lurte på om han skulle slå meg. Jeg var klar til å dukke, fleipet intervjueren Maurice Ashley.

I ledelse

Etter tre dager med hurtigsjakk har Carlsen 14 poeng av 18 mulige, mens Gristsjuk har 13 og Hikaru Nakamura 12. I turneringen er det to poeng for seier, ett for remis.

– Stillingen ser OK ut, men Gristsjuk gjør det veldig bra. Jeg håper jeg kan fortsette å vinne partier som ikke går så glatt, sa en sarkastisk Carlsen.

Han ledet turneringen etter fire seirer og to remis de to første dagene. Fredag skulle han møte de to spillerne nederst på resultatlisten, og han hadde hvite brikker i to av tre partier. Likevel gikk ikke alt på skinner.

Poengtap

Verdensmesteren innledet dagen med hvite brikker mot Sergej Karjakin, et parti som endte med remis.

Det ble remis også i neste parti mot Fabiano Caruano, som har slitt voldsomt i turneringen. Amerikaneren sto med et halvt poeng etter en remis og seks tap før han møtte Carlsen.

Tross poengtapene ledet Carlsen fortsatt da han satte seg ved bordet med franske Etienne Bacrot for å avslutte hurtigsjakkturneringen.

Med Shakriyar Mamedyarov og Alexander Gristsjuk et halvt poeng bak var han presset til å vinne. Gristsjuk tok sin fjerde strake seier da han slo nettopp Mamedyarov, men Carlsen tok seieren han trengte.

