VM-drama for Carlsen: - En nedtur

Magnus Carlsen gikk på sitt andre i lynsjakk-VM mot Vassilij Ivantsjuk. Sergej Karjakin vant sitt parti og ligger dermed likt med nordmannen.

Carlsen gikk inn i sluttspillet mot Ivantsjuk med mest tid, men den ukrainske veteranen som vant hurtigsjakk-VM hentet seg inn. I et part i som svingte voldsomt, gikk til slutt Ivantsjuk av med seieren.

- En nedtur for Magnus Carlsen. Glimrende spilt av Ivantsjuk. Ikke Carlsen på sitt beste som må greie å reise i løpet av de siste rundene, kommenterte NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Etter 16 av 21 partier ligger Carlsen og Karjakin likt med 12 poeng hver.

Etter å ha innledet fredagen med seier mot franske Maxime Vachier-Lagrave, spilte Carlsen remis i de påfølgende partiene mot Hikaru Nakamura og regjerende mester Alexander Gristsjuk.

Sergej Karjakin fikk en dårlig start på den siste dagen av lynsjakk-VM med to remis og tap for Nakamura, men vant sitt siste parti.

Remis

I det 14. partiet møtte Carlsen lynsjakkspesialist Hikaru Nakamura, som trakk en utradisjonell åpning ut av ermet. Det kostet Carlsen med svarte brikker mye tid, men 26-åringen hentet seg inn og overtok etter hvert overtaket, både på brettet og klokka.

I et sluttspill med lite tid og få brikker endte partiet mellom Carlsen og Nakamura med remis.

Seier

Carlsen innledet fredagen med seier mot Maxime Vachier-Lagrave, som var en av nordmannens sekundanter i VM-kampen mot Karjakin.

Carlsen brukte mye tid på to av trekkene i løpet av partiets to første minutter, men skaffet seg et overtak i sluttspillet med bedre plasserte brikker. Med ti sekunder igjen på sin klokke, kastet Vachier-Lagrave inn håndkleet.

- Det var litt vanskelig. Jeg prøvde noe vi ikke hadde sett på sammen. Jeg følte jeg var litt presset i åpningen og var litt bak på klokken, men jeg tok han igjen, og stillingen min var fin. Jeg spilte best da jeg hadde liten tid, slik det har vært her, sa Carlsen til NRK etter partiet.

Lynsjakk blir preget av høyt tempo da de to spillerne kun har tre minutter på hele partiet i tillegg til to sekunder ekstra per spiller etter hvert trekk. Deltakerne spiller 21 partier totalt over to dager.

Spillerne skal gjennom ni partier hver fredag før verdensmesteren kåres.

