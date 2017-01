Carlsen rotet bort seieren mot Giri

ANNONSE

- Det er sinnssykt, sa en tydelig frustrert Carlsen til VG på vei ut av lokalet.

- Den største enkelttabben hans på lang, lang tid. Det er faktisk skandaløst av Magnus, sa sjakkekspert Jon Ludvig Hammer til avisen etter at Carlsen blant annet overså en matt i tre trekk.

Med lørdagens remis er han halvpoenget bak ledende Wesley So etter sju runder av storturneringen i nederlandske Wijk an Zee.

Det var den 14. remisen av totalt 16 partier mellom Carlsen og Giri. De to øvrige partiene har endt med en seier til hver.

Giri kom seg best ut av åpningen, men etter hvert fikk Carlsen det mer som han ønsket seg. Giri klarte å tvinge fram et dronningbytte, men Carlsen sto best. Etter hvert skaffet den norske verdensmesteren seg et overtak som skulle gitt seier, men han maktet ikke å utnytte det.

Etter 121 trekk ble det remis da Giri ikke kunne flytte sin eneste gjenværende brikke, kongen, uten å bli satt sjakk av Carlsens konge, løper eller bonde.

Magnus Carlsen har vunnet turneringen de to siste årene, og han har fortsatt alle muligheter til å greie det igjen. So leder med 5,0 poeng. Carlsen er en av tre spillere med 4,5. Fortsatt er det seks partier igjen for hver av de 14 deltakerne.

Turneringen avsluttes søndag 29. januar.

