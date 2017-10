FIDE-president ber USA og Nord-Korea møtes ved sjakkbrettet

Den omstridte sjakkpresidenten Kirsan Iljumzjinov sier Nord-Korea og USA kan løse mye av spenningene ved å sette seg ved sjakkbrettet.

Russiske Iljumzjinov har vært sjakksjef siden 1995 og har vært mye omdiskutert. Han er blant annet på USAs sanksjonsliste på grunn av hans tilknytning til president Bashar al-Assads regime i Syria, ifølge VG.

Han har også hatt et tett forhold til både Iraks tidligere leder Saddam Hussein og diktatoren i Libya, Muammar Gaddafi.

Nå blander presidenten i det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) seg i utenrikspolitikk.

– Hvis Donald Trump og Kim Jong-un satte seg ved sjakkbrettet, så vil det gi mindre spenning mellom USA og Nord-Korea, sier han ifølge den russiske avisen Interfax, gjengitt av VG.

I tillegg har Iljumzjinov foreslått for myndighetene i Sør-Korea at det arrangeres en sjakkturnering mellom barn fra sør og nord på Koreahalvøya, i demilitarisert sone.

Russeren ble gjenvalgt i stillingen under FIDE-valget i Tromsø i 2014. Visepresidenten i sjakkforbundet er blant dem som er imot at presidenten gjenvelges på ny. Heller ikke Magnus Carlsen har lagt skjul på at han ønsker seg en annen president i FIDE.

