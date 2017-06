Ikke noe sjakk-VM i Oslo neste år

ANNONSE

Norges Sjakkforbund har siden desember jobbet med å få sjakk-VM til Norge. Det blir ikke i 2018.

Det er World Chess Events Ltd. som eier rettighetene til VM-syklusen. Norges Sjakkforbund (NSF) har vært i tett dialog med selskapet gjennom prosessen, men det er enighet mellom World Chess og NSF å avslutte denne prosessen. Årsaken er at det har vist seg å ta for lang tid å få på plass finansieringen av Oslo-alternativet.

- Ideen om å ha en VM-match i sjakk i Norge mens vi har verdensmesteren har fått tilslutning fra alle hold, og NSF mottok i desember 2016 økonomisk støtte fra Oslo kommune for å utarbeide en søknad om å få det neste mesterskapet til Oslo, sier Geir Nesheim, generalsekretær i NSF i en pressemelding.

Selv om samarbeidet med World Chess Events har vært utmerket, har arbeidet med å få på plass nødvendig finansiering vist seg veldig tidkrevende. Samtidig har rettighetshaveren hatt behov for avklaring, for å kunne starte og gjennomføre detaljplanleggingen av neste års match. Dette har vi stor forståelse for, sier Nesheim.

I en pressemelding fra World Chess Events Ltd. heter det at Norge ikke ble valgt på grunn av manglende statlig støtte, ikke minst økonomisk.

Budsjettet for å arrangere et VM er på nærmere 40 millioner kroner, ifølge World Chess.

For femte år på rad er det medlemsvekst i Norges Sjakkforbund. Allerede i mai ble det satt medlemsrekord for et kalenderår, og det er ingen ting som tyder på at veksten skal avta.

- Prosessen med VM-søknaden har i alle fall gitt mye nyttig erfaring, og NSF vil ikke utelukke at VM i sjakk kan komme til Norge ved en senere anledning, avslutter Nesheim.

NSF ønsker generelt å sikre store sjakkbegivenheter i Norge, og neste år spilles for eksempel EM for seniorer i Oslo i august.

Hvem som får lov til å arrangere VM-kampen i 2018 blir bestemt senere i juni.

(©NTB)

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!