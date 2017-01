ANNONSE

Remisresultatet gjør at Carlsen har 6,5 poeng før de siste partiene. Nordmannen møter nå Pavel Eljakin lørdag før han avslutter turneringen mot tapende VM-motstander Sergej Karjakin.

Før de to siste partiene ligger Carlsen ett poeng bak turneringsleder Wesley So. Også han måtte nøye seg med remis fredag.

I partiet mot Adhinan gjorde Carlsen flere feil, og like før partislutt gjorde han en feil som kunne kostet han dyrt. Den indiske motstanderen klarte imidlertid ikke å utnytte feilen til Carlsen, og da det nærmet seg det 45. trekket, gikk det mot avbytter og remis.

Carlsen gjorde et siste forsøk på å fremtvinge seier, men Adhiban kontret utmerket og sørget for at de to tok et halvt poeng hver. Etter det 49. trekket ble de to enige om remis.

Dermed er det sannsynlig at Carlsen må vinne sine to gjenværende partier for å ta hjem seieren i turneringen. Mot Eljanov har Carlsen svarte brikker, mens han mot Karjakin har hvite. (©NTB)