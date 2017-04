Sjakk-Carlsen med briller vekket oppsikt

Lørdag innledet sjakkesset storturneringen i tyske Baden-Baden med remis.

26-åringen fikk en del oppmerksom for å komme til sjakkbrettet iført briller.

– Jeg tok en test nylig. Jeg har alltid vært litt nærsynt, så har jeg blitt fortalt at jeg kan velge om jeg vil bruke briller. Men så har jeg hatt en del hodepiner nylig, så da tok jeg en ny test og alt viste seg å være galt. Da hadde jeg ikke noe valg lenger, sa Carlsen etter partiet, ifølge Matt & Patt.

Sjakkverdensmesteren startet med remis i første parti mot tyske Matthias Bluebaum. Det 19-årige hjemmehåpet er nest lavest rangert av de åtte deltakere i turneringen.

Carlsen med svarte brikker var nærmest seieren, men Bluebaum klarte å redde i havn en remis.

To av nordmannens største konkurrenter gikk begge på hvert sitt tap i åpningsrunden påskeaften. Fabiano Caruana røk mot Yifan Hou med svarte brikker, mens Maxime Vachier-Lagrave tapte for Arkadij Naiditsch.

Storturneringen i Baden-Baden går over sju runder og varer til førstkommende lørdag.

