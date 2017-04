ANNONSE

Onsdag vender den russiske tennisstjernen tilbake til tennisbanen etter 15 måneders utestengelse for brudd på dopingreglementet.

– Jeg vet jeg er respektert, sier Sjarapova foran møtet med den italienske veteranen Roberta Vinci i Stuttgart.

Skulle Sjarapova ta seg videre til annen runde, venter trolig et stjernetungt møte med polske Agnieszka Radwanska. Sistnevnte er blant dem som har kritisert at Sjarapova har blitt gitt et wildcard til turneringen i Stuttgart.

– Denne typen fribillett til turneringen burde tilfalle spillere som har falt på rankingen på grunn av skade, sykdom eller en annen uventet hendelse. Ikke til noen som har vært utestengt for doping, sier den polske jenta.

Sjarapova testet positivt på det forbudte stoffet meldonium i fjor. Stoffet hadde kort tid i forveien kommet på forbudslisten, og den russiske stjernen fikk kortet ned sin straff fordi det ble konkludert med at hun ikke bevisst hadde forsøkt å dope seg.

Sjarapova har også fått frikort til de kommende turneringene i Madrid og Roma, og hun håper også på å få spille prestisjetunge Roland Garros i Paris. 30-åringen gikk til topp i Grand Slam-turneringen i 2012 og 2014.

Onsdag skriver imidlertid den britiske avisen The Telegraph at arrangørene i den franske hovedstaden ikke kommer til å gi Sjarapova noen gratisbillett til turneringen.

(©NTB)

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!