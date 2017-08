Sjarapova klar for US Open

Tennisstjernen Maria Sjarapova (30) har fått wildcard til US Open. Dermed er russeren klar for turneringen i slutten av august.

US Open starter 28. august. 30-åringen var ikke direktekvalifisert og var avhengig av et wildcard for å delta.

Den tidligere verdenseneren, nå nummer 148 på rankingen, har hatt skadeproblemer at hun kom tilbake etter sin 15 måneders lange dopingstraff.

Hun har blant annet hatt problemer med ett lår, en hofte og en arm og valgte å stå over Cincinnati Masters på grunn av skade.

Den russiske tennisstjernen gjorde comeback i slutten av april etter å ha blitt utestengt for bruk av preparatet meldonium.

(©NTB)