Sjokktap for Murray i London

Murray håpet å varme opp til Wimbledon-turneringen, der han er tittelforsvarer, med sin sjette triumf i Queen's Club-turneringen. I stedet snublet han over første hinder.

Thompson, som er nummer 90 på verdensrankingen, vant 7-6 (7-4), 6-2 etter å ha fått sjansen som "lucky loser".

– Dette er et hardt slag, helt klart. Det er langt fra ideelt, sa Murray, som i tre av sine fire siste turneringer har tapt i 1. eller 2. runde.

– Han var bedre enn meg. Jeg skapte ikke mange sjanser og returnerte ikke særlig godt. Spiller jeg slik, vinner jeg iallfall ikke Wimbledon.

Murray skulle egentlig møte Aljaz Bedene, men han måtte trekke seg på grunn av en håndleddsskade. Thompson hadde sagt ja til å være reserve etter å ha tapt i kvalifiseringen, og han steppet inn på kort varsel til sitt største øyeblikk som tennisspiller.

23-åringen brøt Murrays 14 kamper lange seiersrekke på gress og påførte skotten hans tidligste exit i noen turnering siden 2012.

Murray spilte seg fram til semifinale i Roland-Garros og håpet at sesongen var tilbake på sporet etter en skuffende sesonginnledning, men i stedet er det nå stor tvil om hvor han står før Wimbledon.

Raonic-smell

Også for den canadiske servekanonen Milos Raonics fikk Wimbledon-oppkjøringen et stygt tilbakeslag da han tapte for Thanasi Kokkinakis i 1. runde i London.

I fjor var Raonic veldig nær en perfekt sommer på gress da han spilte seg til finalen både i Queen's Club-turneringen og Wimbledon, men Andy Murray ble for sterk begge ganger.

Tirsdag ble canadieren sendt hodestups ut av den viktige oppkjøringsturneringen da australske Kokkinakis vant 7-6 (7-5), 7-6 (10-8) i sommerheten.

Kokkinakis måtte få wildcard for å kunne være med i turneringen, ettersom han har falt til 698.-plass på ATP-rankingen etter at en muskelskade satte ham utenfor i 18 uker.

Sjokk

Forrige uke vant 21-åringen en kamp på ATP-touren for første gang på 21 måneder. Han var overrasket selv etter tirsdagens seier mot sjettemann på verdensrankingen.

– Dere har ikke lyst til å høre om alle skadene jeg har hatt, men det har vært nesten to ødelagte år. Nå kan jeg ikke vente med å spille min neste kamp, sa Kokkinakis.

En tredje stjerne som røk ut tidlig er 2.-seedede Stan Wawrinka. Sveitseren har ikke sin styrke på gress, og det var ikke like sensasjonelt at han måtte se seg slått 7-6 (7-4), 7-5 av spanske Feliciano López.

Likevel måtte Queen's Club-arrangøren sjokkert se de tre høyest rangerte spillerne ryke ut i løpet av de første kampene i 1. runde tirsdag.

