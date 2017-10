Sjokktap for Vipers etter sekunddrama

.. mens Løke og Storhamar jobbet inn viktig seier.

Vipers Kristiansand måtte tåle sesongens første poengtap i eliteserien håndball da Tertnes seiret 26-25 i Haukelandshallen onsdag.

Hjemmelaget vant etter at Celine Sivertsen satte inn to straffekast i kampens siste halvminutt, det siste da det sto igjen to sekunder.

Kristine Lunde-Borgersen forårsaket det siste straffekastet og fikk rødt kort. Det skjedde noen sekunder etter at Mathilde Kristensen hadde satt inn 25-25 og tilsynelatende berget ett poeng.

To timer etter Vipers-tapet halte Storhamar i land 32-31-seier borte mot Byåsen og er alene på tabelltopp som eneste lag med fem strake seirer. Betina Riegelhuth førte an med ni mål, mens Heidi Løke bidro med tre.

- Betina var fantastisk i dag, sa Løke til TV 2 og måtte svare på hvordan hun selv ligger an i løypa med tanke på VM.

- Jeg begynner å komme i form, men jeg trenger å spille håndball, og det blir mye av det framover. Det fysiske begynner å komme, men håndballbiten må også sitte, sa hun.

Tett i toppen

Vipers ledet tidlig 10-4 i Bergen, men Tertnes spilte seg inn i kampen og slapp aldri storfavoritten mer enn et par mål foran igjen. Avslutningen var svært jevn og spennende, og til slutt kunne hjemmelaget juble.

Vilde Johansen var toppscorer for Tertnes med sju mål. Emilie Hegh Arntzen og Linn Jørum Sulland scoret fire hver for Vipers.

Vipers står i likhet med Tertnes og Fredrikstad med fire seirer og ett tap. De tre lagene er to poeng bak Storhamar.

Elverum på topp

I mennenes eliteserie er Elverum på topp etter at reservene slapp til og lekte seg til 33-20-seier over poengløse Nøtterøy onsdag, men Drammen har fortsatt ikke avgitt poeng og går forbi igjen med seier over Sandnes søndag.

Håkon Ekren var toppscorer for Elverum med sju mål.

ØIF Arendal på tredjeplass slo FyllingenBergen 36-27, mens Bækkelaget avga poeng i en spennende 24-24-kamp mot Haslum og ligger poenget bak på fjerdeplass.

Bodø vant det viktige bunnoppgjøret borte mot Kolstad 30-26 og skaffet seg en luke til Kolstad og Nøtterøy i bunnen av tabellen.

