Skandale ryster svensk fotball: - Nytt forsøk på kampfiksing

Svensk politi etterforsker det mulige forsøket på kampfiksing i Allsvenskan.

Svensk fotball rystes av et nytt forsøk på kampfiksing, melder Expressen. En Halmstad-spiller skal ha blitt truet til å underprestere i kampen mot Malmö, skriver avisen.

Etter det Expressen erfarer skal spilleren ha blitt tilbudt en stor sum penger for å kaste kampen mot Malmö. Spilleren takket nei til tilbudet. Halmstad-direktør Tony Karlsson omtaler situasjonen som en «trussel».

- Vi kan konstantere at det var en trussel, og at det er koblet til kampen mellom Malmö og Halmstad, sier Karlsson til Expressen.

Påvirket



Han bekrefter at grunnet etterforskning av saken, så kan han ikke gå inn på detaljene, men at det var en trussel mot spilleren. Dette skal ha blitt rapportert inn før kampen, men Det svenske fotballforbundet bestemte at kampen skulle spilles.

Karlsson sier at de ikke vurderte å vrake spilleren til kampen, men tror fortsatt at han var påvirket av trusselen.

- Det er klart man blir påvirket, men han gjør en god innsats. Vi har naturligvis fundert på dette i ettertid, men det det er ingenting å si på hans prestasjoner. Men påvirket blir man, han er jo menneske, sier Karlsson.

Det meldes nå at svensk politis aksjonsgruppe mot organisert kriminalitet innen idretten har startet en utredning. Halmstad tapte kampen. som ble spilt 1. oktober, 2-0 mot Malmö.

Tidligere trussel



Dette er andre gangen en potensiell matchfiksing skal ha rammet Allsvenskan dette året. I mai ble kampen mellom IFK Göteborg og AIK utsatt da en AIK-spiller skal ha blitt tilbudt en stor sum penger for å kaste kampen.

Det svenske fotballforbundet kalte tilbudet en «gjemt trussel» mot spilleren den gangen, og at det skal ha involvert organisert kriminalitet. Den gangen skal også matchfikseren ha ønsket at AIK-spilleren «skulle underprestere i bortematchen mot IFK Göteborg».

Saken som nå har oppstått rundt Halmstad-spilleren har blitt politianmeldt, og Det svenske fotballforbundets generalsekretær, Håkan Sjöstrand, konstanterer at hendelsen er rapportert inn til forbundet.

- Jeg kan bekrefte at det eksisterer en hendelse i samband med den kampen. Hendelsen er politianmeld, og politiet gjør en resolutt jobb og innleder en forundersøkelse, sier Sjöstrand til Expressen.

Svensk politi har bekreftet overfor avisen at de ser nærmere på saken som nå ryster svensk fotball.

