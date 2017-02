Birkeland legger opp

ANNONSE

Det bekrefter Norges Skiskytterforbund søndag.

Birkeland er med i VM-troppen i østerrikske Hochfilzen, men går ikke søndagens fellesstart. Til den distansen er kun Tiril Eckhoff og Marte Olsbu kvalifisert av de norske.

Tidligere under VM i Hochfilzen antydet Birkeland i et intervju med NTB at det ikke var sikkert at hun gikk på ytterligere én sesong:

– Jeg har vel sagt de to siste sesongene at jeg ikke kan garantere noen ting. Vi får se hvordan det blir, sa 28-åringen.

Lei av å skuffe

– Hva avgjør om du fortsetter?

– Det blir en totalvurdering. Man legger ned veldig mye tid og arbeid i dette, og når man ikke lykkes, blir man lei av å være skuffet og ikke være god nok, sa veteranen.

– Det er det alt handler om. Jeg er faktisk ikke god nok i veldig mange situasjoner, og da må man stikke fingeren i jorda og se om man faktisk har en vei å gå i denne idretten, tilføyde hun.

28-åringen antydet at karrieren kunne være over.

– Dette er en utrolig fin livsstil, men man må også ha resultater for å holde på med dette.

Åpnet for OL

– Kan OL i Pyeongchang medføre at du tar ett år til?

– Ja, selvfølgelig. OL er stort, men man må også kunne ta en medalje, svarte Horn Birkeland.

Oslo-jenta, som er gift med skiskytteren Lars Helge Birkeland, debuterte i verdenscupen i 2009. Hun har flere mesterskapsmedaljer fra stafett på merittlista. I fjorårets VM på hjemmebane var hun med på det norske laget som overraskende tok gull.

28-åringen tok sin første og eneste verdenscupseier på sprinten i Ruhpolding i 2015.

Birkeland har ikke lyktes under VM i Hochfilzen. Det ble 72.-plass på sprinten og 63.-plass på normaldistansen.

