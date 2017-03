Enorm tabbe var ikke nok fra å hindre Fourcade fra ny seier

ANNONSE

Martin Fourcade gjorde som så mange ganger før, og gikk inn til seier i søndagens fellesstart i Holmenkollen. Veien frem til seieren var dog noe uvanlig for den franske skiskytteren.

Andrejs Rastorgujevs ble nummer to, mens Simon Eder tok tredjeplassen.

- Helt utrolig

Da Martin Fourcade la seg ned for å ta fatt på den første liggende skytingen, ble det plutselig dramatisk.

Fourcade innså plutselig at han ikke hadde ammunisjon i magasinet i våpenet sitt. Den franske skiskytter-stjernen måtte få overlevert et nytt magasin fra trenerteamet sitt, og tapte mye tid til konkurrentene på standplass.

Fourcade klarte til slutt å få truffet de fem blinkene, men virket stresset da han satte ut i løypa igjen.

NRKs ekspert på skiskyting, Ola Lunde, virket tydelig oppgitt over franskmannens trøbbel på standplass.

- Jeg fikk det bekreftet av treneren nå. Han hadde glemt å lade magasinet sitt. Det er helt utrolig, utbrøt Lunde underveis i NRKs sending.

TRØBBEL: Martin Fourcade opplevde trøbbel på standplass søndag.

Ved den andre liggende skytingen fikk Fourcade resten av ammunisjonen trengte for søndagens renn. Selv om franskmannen opplevde trøbbel på standplass, viste han ingen nåde mot blinkene. 20 treff på 20 skudd, kombinert med gnistrende form i sporet sikret Fourcade seieren.

Underveis i rennet dukket det opp en stjerne ved Fourcades navn i grafikken som ble vist på TV-bildene, noe som indikerte at Fourcade hadde foretatt seg noe ureglementert. Etter hvert ble det bekreftet at Fourcade ikke ville bli diskvalifisert for hendelsen.

Fourcade selv virket oppgitt etter søndagens renn.

- Da jeg kom til første skyting innså jeg at jeg ikke hadde noe ammunisjon. Jeg hadde glemt å lade magasinet, sier Fourcade til NRK.

- Det er helt og holdent min feil, fortsetter han.

Hegle Svendsen imponerte



Emil Hegle Svendsen viste seg som dagens beste nordmann da han først skjøt ti treff på de ti første skuddene. På den tredje skytingen ble det ett bomskudd for Svendsen, men han holdt likevel følge med gruppen som lå rundt 25 sekunder bak Fourcade i løypa.

På den siste og avgjørende skytingen ble det nok et bomskudd for Svendsen. På den siste runden fikk han følge av Ole Einar Bjørndalen. De to lå på henholdsvis femte- og åttendeplass etter den site skytingen.

Hegle Svendsen ble nummer fire, 42,2 sekunder bak Fourcade. Bjørndalen viste ikke akkurat toppfart i den siste runden, og ble til slutt nummer 17, ett minutt og 21 sekunder bak vinneren. Tarjei Bø ble nest beste nordmann på 12.-plass.

Fredrik Gjesbakk ble nummer 23, mens Johannes Thingnes Bø endte nest sist, fire minutter og 55 sekunder bak Fourcade.