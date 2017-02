Hegle Svendsen: – Kjente at jeg mistet litt kontrollen

ANNONSE

31-åringen gikk inn til en 36.-plass på lørdagens sprint, men segnet om i målområdet. Der ble han liggende i mange minutter med medisinsk personell rundt seg.

Han sto over søndagens jaktstart som følge av episoden. Mandag møtte han NTB og resten av norsk presse for å fortelle om hvordan han opplevde den svært ubehagelige opplevelsen.

– Det jeg kjente da jeg lå der var at jeg var helt utmattet. Da la jeg meg ned og kjente at jeg begynte å miste litt kontrollen. Jeg ble veldig svimmel og kvalm og forsvant noen sekunder, før jeg kom til hektene igjen da folk kom for å hjelpe til, sier Svendsen til NTB og legger til at hele opplevelsen opplevdes som ubehagelig.

Rakk ikke tenke

31-åringen kom til mål med halvannet minutt svakere tid enn den tyske verdensmesteren Benedikt Doll. Til NTB bekrefter Svendsen at han heller ikke følte seg bra underveis på sprinten.

– Da følte jeg meg dårlig. Jeg hadde en dårlig dag, det stemte ikke fra start, og jeg hadde ikke optimalt med krefter. Det var egentlig det kjedeligste med den dagen. Det var like tungt å svelge det som å kollapse, sier han.

31-åringen rakk ikke tenke så mye da det svartnet for han etter målgang.

– Jeg husker jeg tenkte at dette var en kjedelig start på VM, sier skiskytterveteranen Svendsen, som raskt fikk legetilsyn i målområdet. Etter å ha kommet seg på beina for egen maskin ble han etter noen minutter ført ut i en ventende ambulanse.

- Akkurat det er nesten litt flaut. De andre sto på pallen mens jeg lå i sykebil, sier Svendsen.

Gjorde det vanlige

Skiskytterforbundets helsepersonell opplyste i etterkant av lørdagens episode at et brått blodtrykksfall bidro til den ubehagelige opplevelsen. Nøyaktig hva som forårsaket episoden vet imidlertid verken hovedpersonen eller legeteamet.

– Medisinsk sett vet jeg ikke helt, sier Svendsen, og svarer følgende på om det ernæringsmessige som væskebalanse og matinntak kan ha spilt inn:

– Det kan vel stilles spørsmål ved om det fungerte optimalt. Kanskje hadde jeg drukket litt lite. Hva som skjedde, er vanskelig å svare på. Hadde man hatt alle svarene på bordet, hadde det vært lettere, men det har vi ikke.

31-åringen mener samtidig han gjorde det vanlige foran sprinten.

– Jeg følte jeg gjorde det jeg pleide å gjøre. Vi spiser på faste tidspunkter med tanke på rennene – trer timer før og én time før. Samtidig kan jo det slå feil. I tillegg var det veldig varmt, sier han.

Grundige undersøkelser

Allerede søndag trente VM-håpet for fullt i solfylte Hochfilzen, og Svendsen bedyrer at han nå "føler meg normal". Samtidig ligger frykten for at lørdagens episode skal gjenta seg i bakhodet.

– Det gjør den jo alltids. Det setter som sagt en støkk, og man blir litt redd, men vi må bare gjøre alt vi kan for at det ikke skjer igjen. Det tilhører jo sjeldenhetene. Man må støtte seg på at jeg har gått en del hundre renn uten at det har skjedd også, sier 31-åringen.

Trønderen har vært gjennom grundige medisinske undersøkelser i etterkant.

– Vi har tatt litt forskjellig. Blodsukker, blodtrykk, EKG og sånne ting. Alt medisinske stemmer i etterkant. De har ikke funnet noe galt med meg. Det viktigste var kanskje at det ikke var noe med hjertet, for da har det litt større konsekvenser, sier han.

Takker for støtten

Hjemme satt familien og fulgte den dramatiske episoden på TV.

– Både mamma og kjæresten min var ganske vettskremte. Det var ingen hyggelig opplevelse for dem som sitter hjemme mange tusen kilometer unna. De kunne ikke gjøre noe, og det skjønner jeg er vanskelig, men jeg fikk ringt dem og beroliget dem ganske fort, sier Svendsen.

Torsdag skal han ut på normaldistansen i Hochfilzen. 31-åringen er usikker på hvor mye preget han kommer til å være av kollapsen.

– Det er vanskelig å riste det helt av seg med tanke på resten av mesterskapet, men man må bare gå på med krum nakke og kjøre på. Forhåpentligvis var det en engangshendelse, sier han.

De siste dagene har 31-åringen fått mye støtte fra både lagkamerater, konkurrenter og omgivelsene. Ole Einar Bjørndalen var blant dem som stormet til da Svendsen ble liggende i målområdet lørdag.

– Ole Einar er alltid der når det er noe. Han er helt fantastisk. Alle er veldig støttende, og det er jeg takknemlig for, sa Svendsen.

(©NTB)