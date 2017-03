Laukkanen fulgte opp med ny seier i Holmenkollen

ANNONSE

Mari Laukkanen fulgte opp fredagens imponerende sprintseier med å finne lørdagens jaktstart i Holmenkollen.

Hyllet skytetreneren

Laukkanen gikk med sort sørgebånd på armenen og pekte mot himmelen da hun passerte målstreken lørdag.

HYLLEST: Mari Laukkanen hyllet sin avdøde skytetrener lørdag.

NRKs kommentator-par Andreas Stabrun Smith og Halvard Hanevold kommenterte Laukkanens gest, men hadde ingen forklaring til hva som var årsaken.

I intervju med NRK kom derimot forklaringen til Laukkanens sørgebånd.

Den finske skytetreneren Asko Nuutinen gikk bort fredag kveld, etter å ha vært innlagt på sykehus siden verdenscuphelgen i Kontiolahti tidligere i mars. Det finske skiskytterforbundet bekrefter Nuutinens dødsfall på sine nettsider.

- Skytetreneren vår ble innlagt på sykehus under rennene i Kontiolahti. Sist natt døde han på sykehuset, sier Laukkanen til NRK etter rennet.

- Det var veldig emosjonelt i dag. Jeg tenkte bare på han ute i løypa i dag, sier Laukkanen videre.

Olsbu beste norske



Marte Olsbu hadde best utgangspunkt av de norske utøverne, etter å ha blitt nummer seks under fredagens sprintrenn. Olsbu startet 51 sekunder bak Mari Laukkanen. Tiril Eckhoff startet noen plasser bak Olsbu, 1:11 bak den finske sprintvinneren.

På den første skytingen ble det ett bomskudd for Olsbu, mens Eckhoff bommet to ganger. Dermed økte avstanden for nordmennene opp til finske Laukkanen. Den ledelsen var aldri noen av de norske utøverne i nærheten av å true.

I stedet utviklet rennet seg til å bli en duell mellom Laukkanen og Gabriela Koukalova.

Laukkanen traff på sine femten første skudd, og holdt med det Koukalova på omtrent 30 sekunders avstand.

Da det hele skulle avgjøres på siste skytingen skjøt Laukkanen ett bomskudd. Det var nok til å sikre seieren i Holmenkollen, selv om Gabriela Koukalova avsluttet med fem treff. Koukalova ble nummer to, mens Justine Braisaz ble nummer tre. Marte Olsbu ble beste norske utøver med sin 6.-plass, ett minutt og femten sekunder bak Laukkanen.

Tiril Eckhoff bommet hele seks ganger, og gikk i mål til en 18.-plass.