Løperne skuffet over IBU

ANNONSE

Det internasjonale skiskytterforbundets styre møttes i Antholz lørdag for å diskutere hva som skal gjøres videre etter avsløringene i McLaren-rapporten og IBU-styrets vedtak før jul.

Noen trodde at IBU ville utestenge Russland, noen at løpernes krav om skjerpede sanksjoner ville bli hørt. I stedet dropper IBU granskingen av de fleste mistenkte russerne og retter i stedet siktet mot Russlands skiskytterforbund, som avkreves svar om sin rolle i skandalen.

Etter møtet var det innkalt til en pressekonferanse der også løperne var invitert til å møte opp. Utøverne ble i stedet briefet først, og både Martin Fourcade og Ole Einar Bjørndalen var skuffet etter det de fikk høre.

- Jeg er forbannet, var Fourcades eneste kommentar på vei ut, melder TV 2. Franskmannen har sammen med tsjekkiske Michal Slesingr gått i front i utøvernes krav om strengere reaksjoner mot dopingjuks.

For lenge å vente

Løperne fikk blant annet høre at IBU tidligst om halvannet år vil gjøre noe med brevet løperne sendte etter sitt møte i Oberhof rett etter nyttår, der det ble stilt flere krav.

- Vi aksepterer ikke halvannet års venting på at kongressen kanskje skal gjøre noe. Vi ønsker et rent mesterskap som kommer om noen uker. Da må vi ha en reaksjon fra IBU nå, sier Bjørndalen til TV 2.

Han varsler at det blir flere diskusjoner med løperkomiteen.

IBU har suspendert bare to av de 31 russiske skiskytterne som var nevnt i McLaren-rapporten. Det er de to IOC har innledet dopingsak mot. Begge har for øvrig lagt opp.

Før jul besluttet IBU å innlede etterforskning av de 29 andre.

- Ikke mulig

- Sju russere forblir under etterforskning, men det er for øyeblikket ikke tilstrekkelig bevis mot de andre. Vi har derimot innledet en formell etterforskning av det russiske forbundet, sa IBU-president Anders Besseberg lørdag til TV 2.

Russlands skiskytterforbund har fått frist til 5. februar på å klargjøre sin rolle i dopingskandalen.

- Vi vil 9. februar ta avgjørelser basert på svarene vi får fra det russiske forbundet, og ta stilling til om det kan bli nødvendig med en ekstraordinær kongress, sa Besseberg.

Han forklarte at utøvernes krav ikke kan møtes nå.

- Det er bare kongressen som kan endre reglene og antidopingreglene, sier Besseberg.

(©NTB)