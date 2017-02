Norsk nedtur da Dahlmeier ble verdensmester

ANNONSE

De norske skiskytterne hadde mulighet til å slå tilbake etter en skuffende sprint under søndagens jaktstart.

Slik gikk det ikke.

Laura Dahlmeier ble verdensmester. Darya Domratsjeva tok sølvet, mens Gabriela Koukalova sikret bronsemedaljen.

Marthe Olsbu ble beste norske utøver etter å ha avansert fra 54.-plass til 16.-plass. Kaja Wøien Nicolaisen ble nummer 21, mens Tiril Eckhoff til slutt ble nummer 30.

Eckhoff var raskest av alle i skisporet, men endte til slutt med seks bomskudd på standplass.

- Hun har godt et kjempeløp i sporet, men hun klarer ikke å sette sammen et godt skiskytterrenn, utbrøt NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith da han fikk Eckhoffs langrennstid.

Olsbu fra 54.- til 16.-plass

Marthe Olsbu skuffet stort under lørdagens sprintrenn, men fikk en liten revansj under søndagens jaktstart.

Olsbu startet dagen som nummer 54, men leverte en god prestasjon både i skisporet og på standplass.

- Det var deilig å lykkes på standplass i dag. En skikkelig oppreising for sprinten, sier Olsbu i intervju med NRK.

- Jeg gikk for å få godfølelsen og å få tilbake selvtilliten i dag, fortsetter hun.

Eckhoff jaktet



Gabriela Koukalova vant lørdagens sprint, og hadde dermed et strålende utgangspunkt foran søndagens jaktstart. Den tsjekkiske stjernen startet dagen fire sekunder foran tyske Laura Dahlmeier. Anais Chevalier og Lisa Vittozzi fulgte på plassene bak, 25 sekunder bak Koukalova.

Tiril Eckhoff startet søndagens jaktstart på en13.-plass, omtrent ett minutt bak Gabriela Koukalova.

Duoen Koukalova og Dahlmeier satte fart fra første meter, og økte avstanden til de nærmeste forfølgerne. Samtidig hadde Tiril Eckhoff startet søndagens jaktstart i høy fart, og tok inn elleve sekunder på teten i løpet av de første 1,2 kilometerne.

Inn til første skyting hadde Eckhoff tatt inn mer på teten, og var 48 sekunder bak Dahlmeier og Koukalova. Der ble det én bom på Eckhoff, men også Dahlmeier og Koukalova trøblet på standplass med henholdsvis én og to bomskudd. Etter første skyting ledet Dahlmeier med 6,7 sekunder ned til Anais Chevalier. Kaisa Mäkärainen lå på tredjeplass, 26 sekunder bak den tyske lederen. Eckhoff passerte på 17.-plass, 52,4 sekunder bak Dahlmeier.

IMPONERTE:Laura Dahlmeier imponerte under søndagens jaktstart.

Dahlmeier i tet

Gjennom runden på vei mot andre skyting, beholdt Laura Dahlmeier ledelsen. Samtidig fortsatte Eckhoff stormløpet ute i skisporet, og den norske jenta tok inn mye av tyskerens ledelse.

På andre skyting ble det fem treff for ledende Dahlmeier. Chevalier og Mäkärainen fulgte opp med å skyte fem treff, og holdt dermed følge med Dahlmeier. For Eckhoff ble det en ny bom, og den norske skiskytteren passerte nok en gang 17.-plass, et knapt minutt bak Dahlmeider etter den andre skytingen.

På den tredje skytingen ble nok en økt med bomskudd for Eckhoff, som gikk ut på en 21.-plass etter skytingen. Samtidig hadde Marthe Olsbu kjempet seg opp fra å ha startet på 54.-plass, til å passere på 23.-plass etter tredje skyting. Dahlmeier fortsatte alene i tet, selv om det så ut til å gå tungt ute i skisporet.

Jaktet Dahlmeier



På siste skyting var Dahlmeier under sterkt press fra konkurrentene. Hun klarte likevel å skyte de avgjørende fem treffene, mens Mäkärainen skjøt et bomskudd. Darya Domratsjeva og Gabriela Koukalova skjøt begge fem treff hver, og jaktet på Dahlmeier gjennom den siste runden ute i løypene i Hochfilzen.

I stedet for at konkurrentene hentet inn Dahlmeiers ledelse på sisterunden, var det i stedet den tyske lederen som økte ledelsen til konkurrentene.

Til slutt kunne Dahlmeier gå jublende i mål.

